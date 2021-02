CHUNG HA y Guaynaa estrenan ‘Demente’ para demostrar que la música no entiende de barreras de idiomas

La música tiene un poder indescriptible. Y es que es capaz de unir las voces de personas de distintos continentes, idiomas y estilos para demostrar que ella no entiende de barreras.

Esto es lo que les ha ocurrido a CHUNG HA y Guaynaa, dos artistas de procedencias completamente dispares pero que nos han regalado un tema que aún no conseguimos sacar de nuestras mentes. Se unen en Demente.

La artista de K-Pop ha contado con el puertorriqueño para presentar uno de los temas incluidos en su álbum de estudio debut, que además ha decidido titular en español: Querencia. Y, ¿qué mejor forma de hacerlo que con una de las mayores promesas del género urbano?

La surcoreana y el puertorriqueño nos regalan una canción en sus respectivos idiomas con unos ritmos latinos de lo más pegadizos. No hay género ni estilo musical que a CHUNG HA se le resista. Ambos fusionan sus voces a la perfección para regalarnos una canción que perfectamente podríamos estar escuchando durante horas. Su letra habla de un amor no correspondido.

Entre los hits incluidos en este nuevo proyecto de la artista, publicado el 15 de febrero, encontramos títulos de algunas canciones que ya vieron la luz hace meses e, incluso, hace un año. Entre ellas está Bycicle, que rompe completamente con el estilo que nos ha ofrecido en este nuevo lanzamiento. La fusión de sonidos hip-hop y pop son los que predominan para mostrarnos su versatilidad.

De momento, Demente no cuenta con un videoclip. Aunque no lo necesita para levantarnos a todos de la silla y ponernos a bailar de inmediato. Eso sí, la surcoreana no es la única que formará parte de los próximos proyectos del puertorriqueño, pues ya confesó en LOS40 Global Show que se avecina colaboración con Lola Índigo.