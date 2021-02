Luis Fonsi y Rauw Alejandro se van de fiesta en ‘Vacío’: ¡mira el vídeo y la letra!

Si alguna vez te has visto obligado/a a decir adiós a la persona a la que amas, lo que traen Luis Fonsi y Rauw Alejandro es para ti. Se trata de Vacío, una canción que refleja a la perfección la situación que muchos corazones rotos alrededor del mundo han atravesado (o siguen haciéndolo).

Ambos artistas se unen en este tema urbano mid-tempo para cantarle a esa persona que se están "muriendo" por verla. "Tu cuerpo y el mío, llenando el vacío. Y por la noche, baby, siento frío si tú no estás conmigo", dicen algunos de sus versos. Pero lo cierto es que uno de los que más nos ha llamado la atención es el primero que pronuncia Fonsi, que se convierte en una clara referencia a la canción A Puro Dolor de Son By Four. "Perdona si te estoy llamando en este momento", dice. De hecho, ha utilizado un sample para este tema.

Vacío llega acompañado de un videoclip en el que los puertorriqueños se pasean por una mansión que claramente se convirtió en escenario de una gran fiesta la noche anterior. Partes del atrezo decora de forma caótica cada rincón de la gigantesca casa, así como también lo hacen algunas de sus invitadas, en cuyos rostros se puede notar la resaca.

De hecho, estas escenas se intercalan con las que muestran cómo fue la fiesta realmente. Y, efectivamente, la música, los bailes y el alcohol no faltaron. ¿Tú también echas de menos estos eventos sociales?

Luis y Rauw presentaron Vacío durante la madrugada del 19 de febrero en los Premios Lo Nuestro. Con una escenografía sencilla y otorgando protagonismo a sus voces y presencia, se encargaron, entre otros, de poner música a la noche.

Y tú, ¿te sientes identificado/a con lo que ambos cuentan en cada uno de estos versos?