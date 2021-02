Álvaro de Luna presenta ‘Quiero’, con un videoclip estremecedor y doloroso

Después de enamorarnos al ritmo de Nivel Experta con Fredi Leis y de conquistarnos con su cover de Shallow, Álvaro de Luna trae nuevo repertorio musical. Se trata de Quiero, un sencillo cargado de dolor y mucho llanto.

Si alguna vez te has enamorado y has sentido que esa persona es con la que quieres pasar el resto de tu vida, éste es tu tema. Pero, ¿dónde encuentras lo doloroso? En su videoclip no apto para sensibles.

El cantante comparte protagonismo con otra chica, que al comienzo del clip parece fallecer en un accidente de coche. Los planos del rostro del artista llorando y maldiciendo la pérdida de su chica una y otra vez han inundado de lágrimas a sus seguidores. Para él, la vida no tiene sentido sin ella.

Estas escenas se unen a las que Álvaro y la joven disfrutan de su amor, lo que incrementa aún más la sensación de dolor y conmoción. Pero eso no es todo, y es que al finalizar el videoclip, el artista aparece despertándose como si de una pesadilla se tratase. Efectivamente, todo había sido un mal sueño producto de su imaginación, pues su chica descansa al otro lado de la cama.

"Ésta vuelve a ser una historia basada en hechos reales. Una historia bella y cruda, como la vida", explica nuestro protagonista en su cuenta de Instagram. No hay dudas de que se trata de su proyecto más desgarrador.

Y así, el intérprete de Juramento Eterno de Sal nos presenta una nueva faceta con el corazón encogido y suspiro final con el que muchos se han sentido identificados.