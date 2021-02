Susi Caramelo la lía en ‘El Hormiguero’: “Me hicieron una lluvia dorada desde el tejado de mi casa”

Cuando Pablo Motos anunció a Susi Caramelo como invitada del lunes en El Hormiguero, muchos tuvieron claro que habría salseo para rato. Conocida por sus surrealistas reportajes, la invitada pisaba fuerte el plató dispuesta a tener una gran noche.

Desde los primeros minutos sentada enfrente de Trancas y Barrancas dejó claro que sólo hay una cosa capaz de eclipsar a Susi Caramelo: Sus propias anécdotas. Animada por las preguntas de Motos, empezaba una retahila de historias que han encantado a la audiencia.

Su incómodo encuentro con Álex González mientras se decoloraba el pelo o cómo se dejó una faja "cara" en casa de un actor muy conocido, el momento más surrealista de la noche llegaba con su última anécdota:

"Me hicieron una lluvia dorada desde el tejado de mi casa", comenzaba el rostro televisivo entre las risas del presentador. Eso sí, no perdía la oportunidad de poder expresarse mejor para no dar pie a equivocaciones.

Unos obreros fueron a arreglarle una gotera, y mientras comía tranquilamente, le cayó "agua" del techo. Sin embargo, ante la sospecha de su invitado de no ser ese líquido, comprobaron que lo que caía tenía un tono sospechosamente amarillento.

"No me jodas que esto es meado", adelantaba Caramelo, que estaba en lo cierto. Los obreros no tenían baño en la azotea, así que orinaban en un cubo que acabó derramado sobre su techo. Eso sí, haciendo gala de su buen rollo cerraba de lo más simpática: "Sin confianza ni nada, porque a mí si me lo piden por favor lo mismo te digo…".

Lola Índigo, su compañera de gym

Entre sus historias también ha habido un hueco para un guiño musical. Contando cómo sigue su proceso para estar "buenorra", ha desvelado que se ha apuntado al gimnasio donde van "las tías buenorras".

Como referencia ha usado a "la mujer que más buena está de España", que para ella es Lola Índigo. Eso sí, si su objetivo es querer estar en forma al nivel de la artista, más le vale calentar antes de ponerse bailar como Mimi Doblas.