La canción que David Bowie escribió para su ídolo Elvis Presley

Las conexiones de David Bowie y de Elvis Presley siempre han sido notables. Ambos nacieron un 8 de enero, eso sí, con doce años de diferencia. Además, los dos se convirtieron en dos grandes iconos, más que populares en la industria de la música. Su presencia en el escenario y su fuerte personalidad hizo que pronto se erigieran como dos de los artistas más destacados. De hecho, siempre se admiraron mutuamente y David Bowie llegó a reconocer que había descubierto el poder de la música cuando vio a su primo bailar al ritmo de Hound Dog de Elvis.

El músico americano se ganó a pulso el sobrenombre de Rey del Rok n Roll, y se convirtió en un icono cultural que traspasó la música y sigue vigente hoy en día. Por su parte, David Bowie protagonizó una de las trayectorias más variadas de su generación. Creó personajes escénicos únicos como como Ziggy Stardust o el Duque Blanco, y fue evolucionando mientras tocaba variados géneros musicales. Bowie comenzó su trayectoria años después que Elvis, pero ambos se acabaron encontrando en el mismo momento. Sin embargo, el británico comenzó en el gremio asegurando que era un fan más del Rey del Rock.

Por toda esta admiración que Bowie sentía por él, no es una sorpresa que exista una canción inspirada en Presley. Ambos músicos estaban inscritos en RCA Records, y su manager le pidió al británico que escribiera un tema. Así fue, y el británico se lanzó a componer Golden Years, una canción para que fuera cantada por su ídolo. Pero finalmente no ocurrió así.

Seguramente, Bowie tuvo que digerir esa negativa, después de reconocer que era un enorme admirador de su música. Cuando se le preguntó al respecto en una entrevista en 2002, dijo: "Hubo conversaciones entre nuestras oficinas de que debería presentarme a Elvis y tal vez comenzar a trabajar con él en calidad de escritor de producción. Pero nunca sucedió. Me hubiera encantado trabajar con él. Dios, lo hubiera adorado". Presley le envió una nota a Bowie diciendo: "Todo lo mejor, y que tengas una gran gira", que Bowie guardó consigo por el resto de su vida.

La canción que David Bowie escribió para su ídolo Elvis Presley

El tema no se perdió en el olvido, y Golden Years se grabó más tarde en el décimo álbum de estudio Station to Station, formando parte del repertorio más conocido del Duque Blanco. Gran parte de la historia que se narra en la canción gira en torno a Elvis Presley, como ya reconoció el propio Bowie, aunque también se ha asociado con la relación que tuvo con la que en ese momento era su esposa, Angela. Esta llegó a culparle de que no había recibido el apoyo suficiente en su carrera, y que aparentemente había compuesto Golden Years inspirado en ella.

Sea cual sea su origen, en Golden Years David Bowie vuelve a demostrar que es uno de los artistas que mejor saben conectar los géneros y revisar las influencias funk y disco. Todo ello con su melódica voz y el uso de los sintetizadores.