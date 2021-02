Rauw Alejandro comparte un sensual adelanto de su videoclip y sus fans comentan:"¿Es el only fans de Rauw?"

Parece que Rauw Alejandro viene pisando fuerte este mes y está dispuesto a dar mucho de qué hablar. De momento, sus fans ya han activado las alertas por un vídeo que el cantante puertorriqueño acaba de publicar en su cuenta personal de Instagram y que es de lo más sensual.

El artista compartía con sus casi siete millones de seguidores un clip en el que aparece él con el torso desnudo y haciendo unos movimientos muy atrevidos que han desatado todo tipo de comentarios entre sus fans.

Está claro que cualquier proyecto que se propone Rauw Alejandro lo culmina hasta la perfección, por eso sus seguidores están siempre al pie del cañón, apoyándole en todo lo que hace. En esta ocasión, además, muchos de ellos nunca olvidarán este vídeo. Comentarios como "Si Rosalia no te quiso yo si!, otros alabando lo bien que baila e incluso algunos más subidos de tono que incluso se preguntan si "es el only fans de Rauw".

Todo apunta a que esta publicación es un adelanto de lo que será su próximo videoclip, sin embargo, el artista no ha querido dar más pistas y no ha desvelado de cuál se trata. Sus fans, no obstante, ya han hecho sus apuestas y la mayoría piensa que se trata del videoclip de Mood o Perreo Pesau'.

La semana pasada disfrutamos de la colaboración de Rauw Alejandro con Luis Fonsi en Vacío y después de este adelanto que nos ha ofrecido el puertorriqueño, intuimos que se trae varios proyectos entre manos, seguro que pronto descubrimos cuáles son.