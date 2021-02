¿Cuanto dinero tiene Britney Spears? Su fortuna es revelada y sorprende por ser la menos rica de sus similares

Britney Spears lleva más de dos décadas siendo la princesa del pop. La cantante estadounidense se convirtió en todo un fenómeno de masas con tan solo 16 años cuando conquistó la industria de la música gracias al hit Baby One More Time. Eso solo fue el principio de una carrera de éxitos como Toxic, Oops I did it again o Gimme more. De este modo, en 2002, tras cuatro años de éxitos, la joven fue nombrada como la artista más poderosa del mundo con una fortuna de 40 millones de dólares.

De ese modo, la princesa del pop era en ese momento la cantante más rica. La estadounidense superaba en creces a otras artistas como Jennifer Lopez. Eso sí, casi veinte años después, la cosa cambia. Un análisis de la revista Forbes ha estimado la fortuna que podría tener ahora mismo Britney y la compara con las de otras divas del pop. ¿La sorpresa? Que es increíblemente baja con la de otras artistas.

De hecho, Rihanna tiene 10 veces más dinero que ella: su fortuna está estimada en unos 600 millones de dólares. Eso sí, la estrella de Barbados se ha convertido en una increíble empresaria del mundo de los cosméticos y de la lencería gracias a sus líneas Fenty Beauty y Savage x Fenty.

Pero, ¿por qué la fortuna de Britney se queda tan alejada de sus compañeras?

Tal y como recoge el análisis de la revista estadounidense, el 2008 fue crucial para los movimientos económicos de la joven. Ese mismo año, después de sufrir su crisis nerviosa, la artista fue puesta bajo tutela judicial de su padre James. Desde entonces el hombre lleva todas las finanzas de la cantante, a pesar de que la joven continuó trabajando durante los diez años siguientes. De ahí que haya nacido el movimiento #FreeBritney por parte de los fans para intentar que la artista vuelva a ser independiente de su padre.

De este modo, aunque la diva haya lanzado cuatro álbumes que funcionaron en el mercado, haya tenido seis tours mundiales exitosos y una residencia en Las Vegas, los números de su patrimonio neto no se acercan al de cantantes que empezaron al mismo tiempo que ella como Jennifer Lopez o incluso Jessica Simpson.

Adiós a los ingresos por publicidad, a las giras y a la música

A pesar de eso, la joven dejó de participar en grandes campañas publicitarias para marcas como Pepsi o Samsung en 2015, donde sacaba un buen pellizco. Desde ese momento, los derechos de imagen que ganaba por aquellos millonarios anuncios dejaron de ingresarse.

Además, la cantante dejó de lanzar música nueva en 2016 y de hacer shows en 2018. Ese mismo año, tal y como recoge Forbes, la artista también dejó su residencia en las vegas donde ganaba 350.000 dólares por noche. ¡Casi nada!

Esta decisión la tomo en 2018 la princesa del pop cuando decidió tomar las riendas de su vida e intentar dejar de estar bajo el yugo de su padre. Britney aseguró que no volvería a actuar hasta que James Spears dejara de estar a cargo de su carrera.

J Lo, Taylor Swift, Rihanna… han seguido ingresando

Durante estos años, sus compañeras han seguido viendo como sus cuentas bancarias iban sumando ceros. Jennifer Lopez, quien empezó en la música en los noventa como ella, ha continuado trabajando tanto como actriz como cantante. La neoyorquina ha llegado a ser la actriz mejor pagada de Hollywood en 2019. Además tiene unos contratos millonarios con firmas como Versace.

Jessica Simpson, con quien se comparaba a Spears en sus inicios, a pesar de no haber tenido mucho recorrido como cantante, ha sabido aprovechar su nombre para consolidarse como empresaria. La artista vendió su empresa de ropa en 2015 a Sequential Brand Group por 120 millones de dólares. ¡Nada mal!

Otra artista que no ha parado de cosechar dinero ha sido Taylor Swift. A pesar de que empezó en 2006, la joven no ha parado de hacer tours mundiales. Sin ir más lejos, su Reputation Tour con el que se recorrió gran parte del mundo, se convirtió en el más taquillero de la historia. Solo es Estados Unidos ganó 266 millones de dólares.

¿Y qué decir de Rihanna que no sepamos ya? La cantante, que lleva años sin sacar música, ha creado un auténtico imperio con sus marcas Fenty Beauty y Savage x Fenty. ¿Quién necesita cantar pudiendo ganar montones de dinero con dos marcas?

Sin duda, la fortuna de Britney sería más grande si no estuviese bajo la tutela de su padre. La joven volvería a retomar su carrera como música y empresaria. Pero, ¿por qué iba a ponerse a trabajar si ella no ve directamente ni un solo céntimo ganado?