‘Framing Britney Spears’: ¿dónde se puede ver el documental en España?

Hace unas semanas, coincidiendo con una de las vistas del juicio de Britney Spears contra su padre, se estrenó en Estados Unidos un documental que repasaba los mejores y los peores momentos de la carrera de la Princesa del Pop, haciendo especial hincapié en su auge, su caída a los infiernos y, por supuesto, la guerra por su custodia legal.

Framing Britney Spears es el título de esta producción que cobra más relevancia en estos tiempos gracias a #FreeBritney, un movimiento impulsado por los seguidores de la cantante que piden que el padre deje de tener su tutela para que ella pueda retomar el control de sus finanzas, su carrera y su vida personal.

El documental también indaga en esa campaña machista que recibió Britney por parte de la industria durante muchísimos años. Para todo ello, Framing Britney Spears cuenta con los testimonios de "Felicia Culotta, una amiga de la familia que viajó junto a Spears durante gran parte de su carrera; Kim Kaiman, la ejecutiva de marketing que ayudó a crear originalmente la imagen de Spears; Vivian Lee Thoreen, abogada que actualmente trabaja en la lucha por la tutela; y Adam Streisand, el abogado que Spears intentó contratar en los primeros días de la tutela para desafiar a su padre".

¿Dónde se puede ver 'Framing Britney Spears'?

Desde su estreno en Estados Unidos, los seguidores españoles de Britney Spears no han parado de pedir que este documental, que profundiza en las cuestiones más turbulentas de la cantante, llegue a nuestro país a través de cualquiera de los caneles o plataformas disponibles.

Pues bien, Odisea, el canal de AMC que está disponible en Movistar+, Vodafone TV, Orange TV, Grupo Euskaltel y Cable Local, estrena Framing Britney Spears este lunes 22 de febrero, a partir de las 22:00 horas. Hay que destacar que el documental forma parte de la segunda temporada de The Weekly, "la conocida serie producida por The New York Times y que Odisea ofrece en exclusiva en España".