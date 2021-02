Green Day se lanzan al fitness con su nuevo videoclip ‘Here Comes The Shock’

Tenemos nueva música de Green Day. Después de un tiempo sin novedades, la banda de punk-rock ha estrenado una nueva canción que conserva toda la esencia del grupo. Capitaneados por Billie Joe-Armstrong, han lanzado Here Comes The Shock, un tema enérgico que viene acompañado por un videoclip de lo más dinámico que une su particular sonido con el mundo del fitness.

En él podemos ver a la fundadora de Punk Rock Aerobics, Hilken Mancini, hacer una rutina de ejercicios al ritmo de Heres Comes The Shock. El grupo no aparece en ningún momento, pero sí podremos aprender divertidos movimientos como el Iggy's Punch y el skank para incorporarlos a la coreografía.

La canción sonó por primera vez en un partido de hockey de la NHL, y llega dos semanas después de que Green Day ofreciera un concierto previo a la última Super Bowl, en la que The Weeknd fue el protagonista del intermedio. La banda de Billie Joe-Armstrong ofreció un concierto, al igual de otros artistas como Miley Cyrus o Billy Idol, como previa del evento deportivo.

El líder de la banda dijo a la revista NME que en los últimos meses ha escrito mucha música nueva, tanto en el estudio como con la ayuda de su móvil. "Ya sea que hagamos un álbum completo o un EP o simplemente una canción, tenemos muchas opciones diferentes", dijo el músico sobre la música que ha creado en la cuarentena.

Sin dar más detalles acerca de la composición, Joe-Armstrong ha anunciado que las nuevas canciones que está preparando pueden calificarse como "graciosas". "No es que esté haciendo un disco de comedia ni nada. Por un lado, es autobiográfico y divertido, pero por otro lado, cuando lo miras, puedes darle un giro de comentario social", agregó el vocalista de Green Day.

Por ahora no está confirmado que este nuevo tema vaya a formar parte de un nuevo disco de la banda, y está por ver que anuncien el lanzamiento de más música. También podría considerarse como un descarte de Father Of All Motherfuckers, su último disco de estudio lanzado en febrero del año pasado. Pronto sabremos si la banda está planeando por lanzar un décimo cuarto disco de estudio.