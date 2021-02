La semana pasada el mundo de la música vivía un episodio histórico. Yotuel Romero lograba juntar a varios artistas cubanos para lanzar un grito por la libertad de su tierra. Un tema político que no suele ser habitual. Y claro, ya se sabía que Patria y vida, que es así como se llama, iba a levantar alguna que otra ampolla. Eso sí, el cubano tiene a una gran defensora, su chica, Beatriz Luengo.

“El gobierno de Cuba llama ‘jinetero’ a Yotuel por estar casado conmigo y ser española🤦🏻‍♀️ Ya le insultó llamándole 'negrito limpiabotas' 😞”, aseguraba la cantante en sus redes. Un hecho circunstancial que no define a la persona.

“Esto no define a @yotuel señores del gobierno de Cuba. Esto los define a ustedes que no tienen nada más qué decir de un hombre que lo único que ha hecho es música, arte y representación para su pueblo”, recrimina la cantante al gobierno cubano.

“A Yotuel lo conocí en la televisión española, los dos trabajando como actores. Como TODO EL MUNDO SABE. Qué pena que tiren por la borda un bonito ejemplo de superación y éxito de un cubano”, recordaba Luengo sobre los inicios de su relación.

Sabe que sus palabras tampoco van a ser muy bien recibidas, pero no está dispuesta a callar. “Pongo este post a pesar de saber que empezarán a amenazarme, como normalmente hacen. Pero dieron con la persona equivocada, no les tengo miedo y soy una mujer, madre que vive en paz, pero no permite el insulto a su familia ni la injusticia”, aseguraba.

Violación de derechos

“Esto es una vergüenza y lo cuelgo para que las personas que me siguen vean lo que hace el gobierno de Cuba cuando uno ejerce su libertad de expresión. Y esto no tiene que ver con políticas de un lado o del otro esto tiene que ver con una violación a los derechos humanos y a la libertad de expresión”, denunciaba con un enfado más que evidente.

Un compartimiento que reconoce que es habitual en el gobierno cubano con los que han salido del país. “Esto lo hacen con los que están fuera, tratar de destruir su imagen para que dejen de ser un ejemplo para su pueblo. Con los que están dentro mejor que le pregunten a @maykelosorbo @el_funky_dcuba @luismanuel.oteroalcantara artistas luchando por su libertad de pensamiento. Lo que ustedes hacen es difamar con mentiras y comentarios despectivos y racistas”, añadía.

Y ahí no quedaba la defensa de Yotuel: “Mi marido en cambio no necesita inventarse nada de sus vidas, simplemente contar lo que humanamente vive su pueblo para que ustedes rabien así. Y miren como es LA VERDAD de grande y maravillosa que no solamente han compartido la canción desde el parlamento europeo, sino que todos los medios a nivel mundial, las listas de música y las lágrimas de los cubanos avalan las palabras de @yotuel @gentedezona @descemerbueno Me gustaría saber que les avala ustedes. #patriayvida” terminaba.

Numeroso apoyo

Está claro que ninguno de los dos está dispuesto a achantarse. “Como dice el Quijote ‘Ladran Sancho, señal de que cabalgamos’😘”, respondía Yotuel a las palabras de su mujer. Y no era el único que tenía algo que decir a las palabras de Beatriz Luengo.

También ha recibido el apoyo de la periodista Ana Pastor que le enviaba todo su apoyo tanto a ella como a Yotuel en esta lucha por la libertad. La cantante compartía una captura de su tuit para agradecérselo: " GRACIAS #anapastor por apoyarnos🌺 Significa mucho para nosotros 🙏🏼”.

Los que le conocen tienen claro que la pareja no se va a dejar silenciar.