¿Qué es la ‘pibonexia’, el concepto inventado por Susi Caramelo?

Hace ya un tiempo que conocemos a Susi Caramelo. La cómica saltó a la fama después de sacarse las tetas en un photocall que estaba cubriendo para Las que faltaban, aunque lo de hacer reír a los demás venía de mucho antes. Se hizo viral en ese momento y, a partir de entonces, logró que todo Twitter estuviera pendiente de cada uno de sus reportajes.

Su éxito le valió para recibir un merecido ascenso en Movistar+, consiguiendo un programa con su nombre como la mismísima Ana Rosa Quintana. En Caramelo conocimos todo el universo que rodea a la humorista: amistades, aficiones y un vocabulario que va más allá del que propone la RAE.

Y es que Susi Caramelo tiene su propio diccionario y en él hay términos que hasta ahora no habíamos escuchado. Uno de los más recurrentes es, sin duda, el de 'pibonexia', una palabra que la que quiere ser futura chica Almodóvar siempre tiene en la boca y cuyo significado completo desveló esta semana en El Hormiguero.

¿Qué es la ‘pibonexia’?

Aunque no es la primera vez que habla de la 'pibonexia', Susi Caramelo explicó el término concienzudamente al ver el interés de Pablo Motos. "Me creo que estoy buena todo el rato, existen unos cánones establecidos por la sociedad, yo no encajo con ninguno de ellos, pero aún así sigo pensando que estoy muy buena", contó.

Susi Caramelo explica lo que significa 'pibonexia'

"¿Es creerte que estás más bueno de lo que estás?", preguntó entonces el presentador, a lo que su invitada respondió: "Yo sé que no soy un pibón, pero me siento pibón todo el rato. Si viene una modelo de Victoria Secret creo que estoy más buena que ella".

Y ojo, porque el término no solo está ganando popularidad en España: "Ha traspasado fronteras, ha llegado al mercado latinoamericano ya. El otro día me mandaron un vídeo que ha salido el término en una telenovela mexicana que se llama Rosita de Guadalupe y salía un youtuber comentando el vídeo en el que una chica decía que era pibonéxica, no sabía lo que era, se ponía a buscar en google y aparecía yo".