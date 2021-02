‘Mujer’: ¿cuándo emitirá Antena 3 el final de la serie turca?

Más de 2,3 millones de espectadores esperan cada lunes, cada martes y cada miércoles que llegue la hora de la cena para ponerse cómodos en el sofá y disfrutar de Mujer, la serie turca que arrasa en Antena 3. La ficción se ha convertido en una cita ineludible para una parte importante de la audiencia y no hay noche que se pierda un solo capítulo.

El público es fiel a Mujer y no se le pasa por la cabeza cambiar de canal para ver lo que pone la competencia. Sin embargo, la serie protagonizada por Özge Özpirinçci y Caner Cindoruk lleva mucho tiempo en antena (se estrenó en julio de 2020) y son muchos los que se están preguntando si la historia de Bahar no acaba nunca. En LOS40 hemos investigado un poquito y, si las cuentas no fallan, el fenómeno en Antena 3 terminará cuando llegue el verano.

¿Cuánto queda para el final de 'Mujer'?

Esta pregunta es cada vez más recurrente y por fin podemos, más o menos, darle una respuesta. Si todo va según lo previsto, y eso significa que Antena 3 siga apostando por tres capítulos de Mujer a la semana, la emisión de la serie se prolongará durante los próximos cuatro meses.

En estos momentos quedan por ver 28 capítulos, pero la cadena insignia de Atresmedia divide cada uno en dos partes, así que en total faltan 56 entregas. Esas mismas emisiones, si continúan con la misma estrategia de programación actual, llegarán hasta verano y será entonces, concretamente la segunda semana de julio, cuando los espectadores puedan ver el desenlace de la historia de Bahar.

¿Cuántos capítulos tiene la serie?

Para los que no lo sepan, Mujer, la serie completa, consta de tres temporadas: la primera tiene 32 capítulos, la segunda otros 32 y la tercera 17. En total son 81 episodios, aunque, como ya os hemos contado en varias ocasiones, Antena 3 decidió en un momento dado cortar cada uno por la mitad para hacer que la serie tuviera un mayor recorrido en el horario de máxima audiencia.