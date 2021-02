David Guetta, Don Diablo y Steve Aoki reaccionan a la separación de Daft Punk

El mundo de la música electrónica se ha oscurecido un poco al conocer la noticia de la separación de Daft Punk. El legendario dúo francés ha puesto punto y final a 28 años de carrera.

Esta noticia, sin duda, ha llegado a lo más profundo de algunos de los DJs referentes de la industria actual. David Guetta ha sido uno de los que no han podido evitar reaccionar. "Gracias por toda la música increíble, la inspiración que me dijsteis y vuestra simpatía como humanos. Excepto por vosotros, nunca he tenido ídolos en mi vida, pero no me averguenza decir que yo era un fan y me siento privilegiado de haber podido veros crecer desde el principio", dice el francés en una de sus publicaciones en Instagram.

Aunque no ha sido la única, ya que también ha compartido un cartel de un bolo ofrecido en el año 96. En él podemos leer los nombres de Guetta, Daft Punk, Cassius, Garnier y DJ Freddy.

Otro de los que se han unido a esta ola de homenajes es Steve Aoki, que ha asegurado que la noticia le ha roto el corazón. "Son literalmente de otro universo. Especies de otro planeta que nos han bendecido con todo lo que nos han dado. Me entristece y estaba esperando su regreso. Daft Punk, me habéis dado la mejor experiencai musical de mi vida que todavía bombea en mis venas recordándome por qué amo lo que me gusta y la comunidad de la que formo parte", dicen algunas de sus palabras.

Don Diablo también ha aprovechado la ocasión para compartir un vídeo en el que aparece junto a Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo. "Adiós, leyendas. Gracias por inspirarme a hacer música electrónica cuando era un niño", dicen su sentida dedicatoria.

No hay duda de que la separación de Daft Punk ha marcado un antes y un después en la música electrónica. Pero estamos seguros que himnos como Get Lucky, One More Time o Harder, Better, Faster, Stronger nunca dejarán de sonar.