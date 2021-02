Bella Thorne destapa la irrealidad de los niños Disney: “Esa nunca fui yo”

La actriz, escritora y cantante Bella Thorne, que conocimos gracias a Disney Channel por el programa de baile Shake It Up, se abre siete años después acerca de lo que es ser una ‘chica Disney’. Cuando empezó en 2010 esta serie en el canal ella encarnaba a la adolescente loca y divertida Cece mientras que su compañera Zendaya hacía el papel de inteligente y responsable de Rocky.

En una entrevista a Fox News ha sido muy clara con respecto a lo que supuso empezar ahí su carrera profesional. “Definitivamente hay mucha presión a ser perfecta bajo la mirada de Disney y creo que ahí es donde la cadena lo hace mal en cierto modo porque haacen parecer que los niños son perfectos”, explica ella hablando desde su propia experiencia.

“La imagen es algo muy complicado. Esa nunca fui yo”, dice haciendo referencia a su papel como Cece, “los niños pequeños no necesitan ver a gente perfecta cuando están creciendo. Necesitan ver algo real. Necesitan ver diversidad, necesitan ver algo miesterioso”.

Y sin duda, no miente cuando dice que no es como la chica adolescente a la que interpretaba. La actriz dejó a sus seguidores con la boca abierta cuando empezó a madurar y enseñar su propio yo en redes sociales. La locura, sensualidad y atrevimiento (al menos de lo que enseña en Internet) parece caracterizar su personalidad.

Esta faceta que no conocíamos hasta que salió de Disney, dice que la ha hecho estrechar lazos más profundos con sus fans. Ha sido mediante la poesía, contando sus historias de abusos y abriendo un diálogo alrededor de la sexualidad lo que ha hecho que esto suceda. Thorne tiene cuatro libros en el mercado: The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray, Autumn Falls, Autumn's Kiss.

“Mi vida ha cambiado en muchísimas formas diferentes. Ahora cuando me encuentro con fans no siempre me dicen ‘Oh, te conozco de esta película o de esta otra’, me dicen ‘madre mía, leí tu libro y conecté muchísimo con él por este momento horrible que pasaba’. Ellos me cuentan sus historias, conectamos, normalmente lloramos un poquito y nos abrazamos. El libro me ha curado y regalado estos momentos preciosos en los que tengo que estar", cuenta Bella.

Thorne sacó hace unos días Shake It, un nuevo tema con el que pretende aprender “cómo ser mejor y cómo hacerlo mejor” en el mundo de la música. Una historia lésbica en la que asegura ella ‘love all kind of b*tchies miss, f*cking worldwide’ con la que ha tenido problemas de censura en Youtube por lo subido de temperatura que es. “Los artistas masculinos siempre tienen a tías moviendo el culo en sus videoclips, ¿por qué no podemos nosotras?”, se quejaba ella vía Instagram .