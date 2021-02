Lluvia de críticas a Sofía Suescun por sus palabras en ‘Ya es mediodía’: “Lo fuerte es que nadie dijo nada”

Sofía Suescun se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de Mediaset desde que la conocimos en 2015 participando en Gran Hermano. La joven se convirtió en la ganadora del reality y desde entonces es uno de los rostros habituales de los programas de Telecinco como Supervivientes o Mujeres y Hombres y Viceversa.

Pero su paso por los espacios de Mediaset, aunque siempre ha contado con una gran legión de seguidores y seguidoras, no han estado absueltos de polémicas. Sin ir más lejos, este mismo martes 23 de febrero, la joven hacía unas declaraciones en Ya es mediodía que han sido tachadas de racistas.

La joven comentaba en el programa de Telecinco el falso positivo del test de embarazo de Anabel Pantoja en Sálvame de la tarde anterior. En aquella conversación, donde se habló de los comentarios que recibió la sobrina de Isabel Pantoja por su supuesta tripita, Sofía habló sobre que en un futuro le gustaría agrandar la familia. Eso sí, lo hizo con unas palabras muy poco acertadas.

“A mí me gustaría adoptar algún negrito. Es como mi sueño. Igual que los animales, crearlos no, sino ayudarlos. No sé, me encanta”, dijo la joven en el programa.

“Tiene un amor y lo tiene que entregar. Un amor muy grande que no le cabe en el pecho”, dijo su compañero Miguel Ángel Nicolás para intentar explicar lo que quería decir Sofía con esas palabras tan desafortunadas.

Sonsoles Ónega, la presentadora del espacio, se quedó totalmente sin palabras ante las declaraciones de Sofía. “No digo nada”, dijo dando paso su compañero Manu del Valle, que estaba preparado para entrar en directo.

Aluvión de críticas hacia ella y el programa

En las redes sociales, Sofía recibía un aluvión de críticas por estas palabras. Pero no era la única, también sus compañeros han sido criticados por no haber dicho nada al respecto:

“Menudo comentario más asqueroso más asqueroso y lo más fuerte que nadie les dijera nada”

“La payasa de Sofía Suescún acaba de decir ‘Mi sueño es adoptar a un negrito’ como si fuese un bolso?”

“Sofía Suescun, en Tele 5, “Me gustaría adoptar algún negrito" y ni la directora ni los demás colaboradores del programa le recriminan su racismo, es más, seguro que seguirá cobrando por opinar”