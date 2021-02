Tras dos Nº1 y el récord de permanencia, The Weeknd quiere más: es candidato a la lista con ‘Save your tears’

Por su originalidad y notoriedad, The Weeknd es uno de los artistas masculinos internacionales más importantes del momento. Fue de los primeros en recuperar sonidos de los ochenta, como queda patente en varias de las canciones de su último disco, After hours; tendencia ahora seguida por otras muchas estrellas. En la lista de LOS40 está haciendo historia con su cuarto álbum: los dos singles que han entrado (In your eyes y Blinding lights) han sido número uno, y no solo eso, sino que ambos siguen en el chart y Blinding lights ostenta actualmente el récord de permanencia (lleva 57 semanas con nosotros). Ahora un nuevo single de Abel Tesfaye podría incorporarse a la lista: Save your tears.

Los sintetizadores ochenteros vuelven a estar presentes en este tema, cuya producción recuerda —como bien apuntó Tony Aguilar el pasado sábado en el programa— a la del clásico Words, del francés F. R. David (1982). Está claro que gracias a canciones como esta el canadiense va a poder prolongar su estatus en el pop mucho tiempo, lo que va a mantener viva la expectación por su próxima gira, para la que aún falta mucho, y que pasará por España los días 24 y 28 de octubre de 2022 (Madrid y Barcelona, respectivamente). Que Save your tears entre en el chart está en vuestra mano: debéis apoyarlo en Twitter con el HT #MiVoto40TheWeeknd. ¡Mucha suerte!