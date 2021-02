Richard Ashcroft rinde homenaje a John Lennon con una emotiva versión

El inglés Richard Ashcroft tiene novedades. El músico, uno de los más representativos de los años 90 con The Verve y posteriormente en solitario, ha presentado su nuevo single. Es una canción muy especial, una versión de una de las más conocidas de John Lennon: Bring on the Lucie (Freda Peeple), que se incluyó en el disco Mind Games del ex beatle, publicado en 1973.

El músico no ha podido escoger un mejor sitio para grabar el tema, los estudios Abbey Road de Londres, esa gran meca de la música cuya historia está íntimamente ligada a los Beatles. Además, Ashcroft ha acompañado este lanzamiento con un vídeo en el que se le puede ver interpretando el tema. Para lanzar esta versión, ha trabajado con los productores Steve Wyreman y Chris Potter, ese último un miembro habitual de sus discos, desde Urban Hymns de The Verve (1997) hasta These People (2016).

El tema forma parte de la larga lista de canciones políticas de Lennon. Bring on the Lucie protesta sobre la guerra y el sacrificio, y fue lanzada dos años antes del final de la guerra de Vietnam. Después de publicar un álbum enormemente político, Some Time in New York City en 1972, John Lennon quiso continuar con un estilo mucho más comercial para su siguiente trabajo. Sin embargo, no pudo dejar de incluir la canción que ahora versiona Richard Ashcroft, una de las pocas declaraciones políticas de Mind Games.

El lanzamiento de esta versión llega podo después de que Ashcroft confirmara la celebración de dos conciertos. Serán los días 21 y 22 de mayo, en el London Palladium de la capital británica. Todo ello, como no podía ser de otra manera, supeditado a la situación sanitaria, y teniendo en cuenta el plan de desescala de las medidas restrictivas impuestas por el gobierno británico. Las entradas para estos conciertos ya están agotadas.

Durante la última mitad del pasado año, el músico anunció el lanzamiento de un álbum acústico con sus mejores canciones. En conversación con un programa de Radio X, el que fuera líder de The Verve se dirigió a sus seguidores con ese anuncio. "En este momento estoy listo para comenzar con un set acústico de algunas de las mejores canciones, así que esa será mi próximo trabajo. Estoy emocionado", comenzó diciendo Ashcroft. "Estaré grabando, sigo adelante. Así que ese será mi próximo disco y a partir de ahí, cuando salga, se llevará a cabo esa noche mítica en mi mente", añadió el hombre detrás de éxitos como The Drugs Don't Work.

Antes de comenzar con su carrera solista, el músico fue parte del exitoso grupo The Verve. Con ellos lanzó uno de los álbumes más grandes de la época Urban Hymns, junto con una sucesión de himnos que siguen siendo fundamentales en sus conciertos. Entre estos están Bitter Sweet Symphony, Lucky Man y Sonnet.