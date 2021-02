La mascarilla pañuelo de Sara Carbonero divide a sus seguidores

Sara Carbonero además de ser una reconocida periodista y empresaria de éxito, es una influencer en toda regla. Es una de esas mujeres reconocida por su estilo que marca tendencia quiera o no quiera. Por eso, cada cosa que se pone se mira con lupa y tiene repercusión.

Esta semana comenzaba saludando con un paseo por Madrid y un complemento que ha llamado mucha la atención y que ha dividido a sus seguidores que no logran ponerse de acuerdo sobre si marca estilo o, todo lo contrario.

Nos referimos a una mascarilla pañuelo sobre la que se han expresado muchos y no todos a favor. Desde luego, no faltaban, en primer lugar, los comentarios de amigos. Su socia y mejor amiga, Isabel Jiménez, no dudaba en sentenciar: “Rollazo! ❤️”.

Marcando estilo

La periodista no era la única que le mandaba aplausos. Muchos de sus seguidores se mostraban muy a favor de su propuesta para sustituir las mascarillas quirúrgicas.

“Reina del estilo!”.

“Pero que estilazo, la mascarilla estilo pañuelo es lo más !!!!Guapisima ❤️❤️❤️❤️”

“Que ideal 😍 lookazo !!! 😵♥️”.

“Estilazo y pañuelomascarilla sara 😍😍😍”.

“Que look más chulo”.

“Me parece precioso el pañuelo de mascarilla, y tu guapísima como siempre ❤️”.

" Que idea genial para la mascarilla. Gracias Sara ❤️👏”.

No gusta a todos

Se trata de las mascarillas pañuelo de Kausi. Un complemento que popularizó Olivia Palermo y que ha ido evolucionando en los últimos meses. Esta firma española que diseña y crea en nuestro país, vende varios modelos a un precio de 42 euros.

Aunque ya tiene algún modelo agotado, hay quien no parece muy a favor de ellas y esos detractores, aunque son los menos, también han querido expresar su desacuerdo.