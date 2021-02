Michele Morrone: 5 cosas que quizás no sabías de su faceta como cantante

Michele Morrone no está conquistando a todos con su talento. No solo nos referimos al que demuestra tener delante de una cámara, sino también detrás de un micrófono.

El italiano ha alcanzado la popularidad tras su aparición en producciones como Toy Boy o 365 Días. Pero su voz llega con Dark Room, un álbum con el que promete inundar todas nuestras playlists. Además, lo presentará en un concierto virtual y exclusivo el próximo 11 de marzo que LOS40 no pensamos perdernos.

Lo que quizás no sabías son las cinco curiosidades que él mismo ha desvelado al periodista Adam Tanswell para LiveNow. Cinco datos relacionados con su trayectoria musical que definen a la perfección cómo es Michele Morrone como artista.

Su primer concierto

El show en línea no es el único que ha ofrecido a lo largo de su carrera, aunque tampoco ocurrió hace mucho. Fue el 1 de marzo de 2020 cuando dio su primer concierto, "y resultó ser una experiencia impresionante". "Fue muy emocionante sentir la energía y la felicidad de toda esa gente cantando al ritmo de mi música", explica Morrone.

Su canción favorita

El tema que más le gusta interpretar sobre un escenario es Feel It, incluido en su álbum Dark Room. "Es de mis favoritas", señala. Aunque no es la única. "También disfruto mucho cantando Dad, que es una canción dedicada a mi padre que falleció hace casi 20 años", confiesa.

La primera que escribió

También la escuchamos en su nuevo disco. Se trata de Rain In The Heart, y la escribió cuando pasaba por una dura etapa emocional. "Decidí canalizar todas mis emociones en la música. Pensé que la canción no iba a llegar a ninguna parte, pero pasó todo lo contrario y me sentí muy orgulloso de mí mismo", explica Michele. De hecho, asegura que su inspiración depende de su estado de ánimo o del momento.

La música es...

¿Qué es para ti la música? Para nuestro protagonista, lo es todo. Desde que era niño asegura que ha sentido verdadera pasión por este arte. "Yo me iba a dormir escuchando mi walkman. Siempre he tenido la música alrededor y lo es todo para mí, pero ha sido una historia interesante en mi vida porque mi carrera musical empezó hace más bien poco", asegura.

Colaboraciones soñadas

Todos tenemos metas y objetivos, y Michele Morrone no iba a ser menos. Su entrada en la industria de la música le ha llevado a tener también aspiraciones dentro de este ámbito. Confiesa que le gustaría hacer un dueto con alguien como Billie Eilish o Sam Smith. ¿Ocurrirá finalmente?

Sea como sea, el italiano tiene talento de sobra para demostrar al mundo que él nació para esto. Y tú, ¿lo acompañas en esta aventura?