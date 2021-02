Patricia Pardo le para los pies a Ana Rosa Quintana: “Estoy harta”

Entre Ana Rosa Quintana y Patricia Pardo existe una magnífica relación tanto personal como profesional. Sin embargo, hasta en las mejores familias hay roces y entre ellas, a veces, también. Esta semana, la presentadora estrella de Telecinco y la que es su mano derecha en el programa que lleva su nombre han protagonizado un momento tenso.

Todo empezó con un suceso que abordó El programa de Ana Rosa. La noticia tenía que ver con tres hermanas que habían sido detenidas por lo que ya se conoce como el 'timo de la estampita'. El hecho no tiene ningún matiz cómico, pero la presentadora no pudo evitar mearse de la risa cuando se enteró de que una de ellas ponía acento gallego para ser más cercana y engatusar así a las víctimas.

Esto le hizo mucha gracia a Ana Rosa y Patricia Pardo, que es gallega hasta la médula, no lo pudo evitar y en un momento dado del programa estalló. "Estoy harta, los gallegos no somos tontos”, soltó. “Estás descojonada, pero a mí no me hace ni pizca de gracia. De hecho, me indigna profundamente. Estoy harta de que usen el acento gallego para hacernos parecer más ingenuos".

Ana Rosa Quintana pide perdón

Ana Rosa Quintana intentó quitarle hierro al asunto profundizando en el caso: "Oye, ¿han detenido a las gallegas?", preguntó, a lo que Pardo contestó: "La primera de ellas exageraba el acento gallego porque no es gallega y hacía lo de la estampita”. Al final, la presentadora pidió perdón y las aguas volvieron a su cauce. "A los andaluces también les pasa y yo soy hija adoptiva de Andalucía", puntualizó para terminar.