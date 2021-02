‘Mi hogar, mi destino’: ¿qué días se emite la nueva serie turca de Telecinco?

Llega otra serie turca a Telecinco. La cadena quería seguir apostando por estas telenovelas después de probar suerte con Love is in the air y ya tiene nuevo título en la casilla de salida. Se llama Mi hogar, mi destino y está protagonizada por la popular actriz de Erkenci Kus (Pájaro soñador): Demet Özdemir.

La serie está basada en una historia real y se centra en el personaje de Zeynep (Özdemir), una joven que fue adoptada por una familia de bien para tener un futuro mejor. Justo cuando está en su mejor momento reaparece su madre biológica para mostrarle el mundo al que pertenece.

Este es el punto de partida de Mi hogar, mi destino, un producción que, a diferencia de Love is in the air, ahonda más en el drama y cuya emisión estará muy presente en Mediaset España en los próximos días. ¿Que cuáles son los planes del grupo de comunicación para esta ficción? Te los contamos.

¿Cuándo se va a emitir Mi hogar, mi destino?

Los planes para Mi hogar, mi destino serán diferentes a los que ahora mismo hay para Love is in the air. Esta serie también será prioritaria para Mitele Plus, la plataforma de pago de Mediaset, y su emisión también estará ligada a Telecinco. Sin embargo, no ocupará la misma franja (el prime time) que la comedia romántica protagonizada por Eda y Serkan.

Mi hogar, mi destino se estrena en Telecinco este jueves, 25 de febrero, a las 00:40 horas. Es decir, la ficción tendrá su espacio en el late night, justo después de La isla de las tentaciones. De esta manera, intentará aprovechar el tirón mediático del reality.

Además, Telecinco ha anunciado que Mi hogar, mi destino tendrá una emisión extra el fin de semana. Será el sábado por la tarde, a las 20 horas, cuando la cadena ofrezca otro capítulo más de esta serie hecha en Turquía. Eso significa que Viva la vida tendrá una hora menos de duración. Se prescindirá del último tramo del programa para dárselo a Mi hogar, mi destino. ¿Funcionará esta estrategia?