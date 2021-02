‘Mi hogar, mi destino’: ¿cuántos capítulos tiene la serie turca de Telecinco?

Telecinco estrena este jueves, 24 de febrero, Mi hogar, mi destino, otra serie turca que intentará buscar su hueco en la parrilla y completar la estrategia de programación que empezó la cadena con Love is in the air, su otro culebrón.

Su estreno será en el late light (a partir de las 00:40 horas), mientras que su siguiente pase está previsto para el próximo sábado a las 8 de la tarde. Estos son los primeros planes de Telecinco para Mi hogar, mi destino, aunque la idea es, lógicamente, que se consolide en la parrilla para asegurar su emisión mucho tiempo.

¿Cuántos capítulos tiene la serie?

Los que se acerquen a conocer la historia de Mi hogar, mi destino no tardarán en preguntarse por el número de capítulos que tiene la ficción protagonizada por Demet Özdemir (Erkenci Kus). A los espectadores les gusta saber si le van a dar una oportunidad a una serie con muchas temporadas o a una cuyo futuro todavía no está escrito.

En el caso de Mi hogar, mi destino, la serie está actualmente emitiéndose en Turquía, por lo que su continuidad en Telecinco también dependerá de lo que pasé allí. De momento se han visto 33 capítulos, así que Mediaset España tiene aseguradas varias emisiones. Además, la cadena, al igual que hace Antena 3 con Mujer y Mi hija, dividirá los capítulos en varias partes para prolongar todavía más su duración.

Así es 'Mi hogar, mi destino'

Mi hogar, mi destino cuenta la historia de Zeynep, una niña con poco recursos cuya vida cambia radicalmente cuando la familia para la que trabaja su madre decide adoptarla. Años después, la joven tiene un futuro prometedor y está a punto de irse a vivir a Londres para terminar sus estudios. Sin embargo, sus planes se truncan cuando reaparece su madre biológica y se aventura a conocer sus orígenes.