Pixar lanza el tráiler de ‘Luca’, la primera película de la compañía que ocurre en Italia

¡Buenas noticias para los fans de Pixar! Los estudios han lanzado el primer tráiler de Luca, su nueva cinta de animación que podremos ver este mismísimo verano.

Luca nos contará la historia de dos amigos que pasan un inolvidable verano en la Riviera italiana. Los dos chicos disfrutan como cualquier otro niño de su edad de los helados, la comida y los paseos en vespa. Eso sí, ambos guardan un pequeño secreto: son monstruos marinos que realmente vienen del mundo que está bajo el agua. Eso sí, como si se tratase de las sirenas de H2O su apariencia de pez solo aparece si están mojados.

Se trata del primer largo que dirige Enrico Casarosa, que sorprendió al público con su corto La Luna en 2011 y que ha participado en los storyboard de películas como Coco o Up. Para esta cinta, el director ha contado con las mentes de Jesse Andrews y Mike Jones para elaborar el guion.

Lo bueno es que solo habrá que esperar hasta el 18 de junio para poder ver la película en los cines, a no ser que debido a la crisis del coronavirus su estreno quede pospuesto (que es lo que está siendo habitual).

Que la historia de la película transcurra en un pueblo de la Rivera italiana del Mediterráneo es normal debido a que el director pasó sus veranos en aquella zona. Casarosa nació en Genoa y los veranos los pasaba en la playa. Desde entonces guarda muy buen recuerdo de su infancia y quería rendir homenaje a aquellas amistades que ayudan a crecer.

Parece que Luca va a juntar algunos elementos de clásicos animados como La Sirenita. Además, que transcurra en verano en un pueblo italiano hace que pensemos en la reciente Call Me By Your Name. Tendremos que esperar para poder ver el resultado completo.