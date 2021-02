The Offspring vuelve una década después con Let the bad times roll

The Offspring ya no son esos veinteañeros que pusieron al mundo a sacudir la cabeza de atrás hacia adelante y sacar los cuernos de la mano. Pero el espíritu del rock y del punk sigue pasando por sus cabezas aunque ya peinen canas, estén cerca de los 60 y vayan a publicar disco por cuarta década consecutiva.

Porque los californianos han anunciado su regreso casi una década después de la publicación de su anterior trabajo (Days go by) con un nuevo álbum de estudio que verá la luz el próximo 16 de abril. Let the bad times roll es el nombre de esta nueva aventura musical de Dexter Holland y los suyos.

Es la tercera vez que la formación californiana trabaja con el productor Bob Rock. Un elepé el que toda la formación ha estado trabajando durante los últimos 7 años y que de hecho su primer sencillo lleva más de dos años en el 'horno' como ha desvelado el cantante del grupo. Es la primera vez que The Offspring graba uno de sus trabajos en varias localizaciones además de en su ya mítico estudio de Huntington Beach (California, Estados Unidos).

Let the bad times roll no es solo el nombre de su décimo álbum de estudio sino también la canción con la que presenta este nuevo proyecto en el que debuta Todd Morse sustituyendo al bajista original Greg K. A lo largo de los últimos años han estrenado algunas canciones de este trabajo, como Coming for you, que han acabado formando parte de su nuevo CD.

Let the bad times roll es el primer álbum que The Offspring publican con Concord Records junto a Universal Music. Este es el listado de canciones.

This Is Not Utopia Let the Bad Times Roll Behind Your Walls Army of One Breaking These Bones Coming for You We Never Have Sex Anymore In the Hall of the Mountain King The Opioid Diaries Hassan Chop Gone Away Lullaby

De momento el primer avance de este disco cuyo lanzamiento llegará en dos meses es un lyric video en el que podemos comprobar que The Offspring no ha perdido su toque.