Diplo juega con la nieve y no sale muy bien

Diplo es uno de esos que te gustaría tener en tu grupo de amigos... o no. El DJ ha demostrado ser divertido, espontáneo y con un sentido del humor único. Pero quizás no todos busquen esa forma de divertirse.

Sea como sea, él siempre está dispuesto a arriesgarse para conocer nuevas formas de entretenimiento. Sin ir más lejos, hace unas horas compartió un vídeo en el que parecía estar bajando una notable rampa de nieve con un trineo. Pero no todo salió como él quiso.

El DJ acaba cayéndose del trineo y estampándose al final de dicha rampa. Como era de esperar, sus seguidores se han preocupado y le han preguntado si se encuentra bien. No han obtenido respuestas, aunque sí están seguros que su DJ favorito está vivo y coleando después de ver la última publicación que ha compartido.

En ella aparece esquiando (esta vez, bien) sin camiseta y con mucha valentía. No hay dudas de que a Diplo le van los retos.

Como mencionamos en líneas anteriores, si eres seguidor de nuestro protagonista, sabrás de sobra que con él no hay espacio para el aburrimiento. Hace unas semanas troleó a todos los usuarios anunciando que era positivo, pero no en coronavirus, sino "en positividad". Y no solo eso. También nos ha deleitado con una foto en la que muestra su cuerpo después de estar "dos horas" sin comer azúcar. ¡Qué logro!

Diplo es divertido y dispuesto a cualquier cosa. Aunque esta valentía parece haberle pasado factura. ¿Tendrá todos los huesos en su sitio?