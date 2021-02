Post Malone canta ‘Only Wanna Be With You’ por el 25 aniversario de Pokémon

Pokémon está celebrando su 25º aniversario por todo lo alto. La famosa compañía de Nintendo no ha escatimado en gastos y ha decidido por hacer una serie de eventos este 2021 para festejar esta fecha tan especial. Y es que ni si quiera el coronavirus puede frenar las ganas que tiene la empresa japonesa de rendir homenaje a esta franquicia que tantas alegrías nos ha dado a lo largo de los años.

¿Y qué no puede faltar nunca en una fiesta? Pues un buen concierto. De este modo, este sábado, 27 de febrero, se celebrará una celebración que contará un concierto de Post Malone que formará parte del Pokemon Day.

Para la ocasión, el cantante estadounidense ha lanzado Only Wanna Be With You, una nueva versión del clásico del grupo Hootie & Blowfish que lanzaron en 1994 en el disco Cracked Rear View. Para la ocasión y que nos metamos en el universo de Pokémon, la base tiene unos sonidos que nos recuerda a los que suenan cuando usamos los comandos de acción en el juego.

Pero esta versión de Post Malone no va a ser, ni mucho menos, la única celebración musical que tiene pensado lanzar Pokémon. Universal Music tiene planeado lanzar una playlist que se llame P25 Music con canciones de artistas de la talla de Katy Perry. Eso sí, de momento no hay fecha.

Podremos ver a Post Malone interpretando este temazo en el concierto virtual que realizará este mismo sábado a partir de las 13:00. El show se puede seguir tanto en Youtube como en Twitch.

Además, parece que la compañía aprovechará el Pokémon Day para anunciar un nuevo bombazo. ¿Se tratará de un nuevo videojuego?