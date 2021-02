Roi Méndez sorprende cantando temas de Dua Lipa y Billie Eilish a capela

Billie Eilish es una de las artistas más aclamadas de la industria. La estadounidense ha demostrado en menos de cuatro años ser toda una eminencia de la música. Y eso que solo tiene 19 años. Vamos, que su éxito va a ir para largo.

De hecho, a sus espaldas ya puede presumir de tener grandes hits como Bad Guy, Everything I Wanted o When the Party’s over. Además, la cantante ha colaborado con algunos de los artistas del momento como Justin Bieber o la española Rosalía.

Pero su música no se queda ahí, ¡también ayuda a inspirarse a otros artistas! De este modo, durante este tiempo hemos escuchado a muchos cantantes entonar alguno de los temas de su carrera. ¿El último en hacerlo? Nada más y nada menos que Roi Méndez.

El cantante gallego al que conocimos gracias a Operación Triunfo 2017 sorprende a sus más de 450 mil seguidores y seguidoras cantando algunas canciones a capela. De este modo, este jueves ha sorprendido interpretando una de las canciones más exitosas de la estadounidense: when the party’s over.

Desde casa, vestido con una camiseta básica de tirantes, un moñete y con tan solo un micro. El joven ha demostrado que tiene mucho talento a la hora de interpretar temas. “Venga lo subo entero y sin tonterías. ¿Qué os parece?”, ha escrito el joven.

Su cover de Dua Lipa

Pero no es a la única estrella del pop a la que ha querido rendir su especial homenaje Roi esta semana. El joven también ha interpretado una de las canciones más escuchadas del momento. Nada más y nada menos que Break My Heart de Dua Lipa.

El artista interpretó la canción a capela a varias voces, demostrando una vez más que tiene mucho ingenio a la hora de crear contenido para las redes.

Seguiremos atentos a las redes del joven para ver si comparte una nueva canción.