Primicia: Rosalía y Billie Eilish anuncian su colaboración ‘Lo vas a olvidar’ para ‘Euphoria’

Llevamos casi dos años esperando a que la colaboración de Rosalía y Billie Eilish saliese a la luz. En marzo de 2019, la estrella catalana compartía en sus redes sociales una foto junto a la estadounidense en el estudio. Desde entonces sus fans han esperado con ansia el lanzamiento de la colaboración. Parece que la espera por fin ha llegado a su fin y este jueves, 21 de enero, se estrena Lo vas a olvidar.

Ha sido la actriz Hunter Schafer, amiga de las dos artistas, quien ha dado la noticia a través de su cuenta de Instagram. Lo ha hecho publicando el tráiler del segundo episodio especial de la serie Euphoria donde suena la ansiada colaboración que lleva el nombre de Lo vas a olvidar.

"Dime si me echa de menos. Lo va a olvidar", dice la cantante en lo poco que se puede escuchar junto a la voz de Billie.

Minutos después, Rosalía y Billie Eilish han compartido en sus redes sociales el anuncio de que su tema saldrá a la luz el próximo jueves 21 de enero, un día antes del estreno del capítulo. La misma fecha que auguraban algunos foros de internet.

"Lo habéis estado esperando. 'Lo Vas A Olvidar' con Rosalía para Euphoria sale este jueves a las 9am", ha escrito la estadounidense junto a una foto promocional del capítulo. Lo que significa que en España se podrá escuchar a partir de las 18:00. Y sí, irá con un vídeo musical tal y como han confirmado.

De hecho, Billie ha compartido un pequeño adelanto del vídeo en el mismo post. En él, vemos a la joven en mitad de la nada al más puro estilo Euphoria.



Rosalía también ha aumentado el hype y, al igual que la estadounidense, ha publicado un pequeño adelanto del vídeo musical donde la vemos a ella con un abrigo en mitad de la nada.



La historia de amistad de Billie Eilish y Rosalía

Han pasado casi dos años desde que Rosalía compartió la primera publicación junto a Billie Eilish en su cuenta de Instagram. La catalana, que en aquel momento empezaba a ser conocida internacionalmente gracias al éxito de El Mal Querer, escribió el siguiente mensaje junto a la foto: “No puedo esperar a terminar nuestra canción. Compartir contigo en el estudio o verte actuar me inspira soo much. Love you B”

La foto, en la que veíamos a las dos artistas en el estudio, solo fue el primer encuentro que los fans vieron de las dos estrellas pop. A partir de ahí, no era raro ver a Rosalía o a Billie lanzándose halagos en las entrevistas.

Sin ir más lejos, en LOS40 Music Awards 2019, Billie Eilish describió a la catalana como “la mujer con más talento y bella” que había conocido en su vida. Semanas antes de aquel momento, en una entrevista para LOS40, la estadounidense nos contó lo que sintió al ver a la española encima del escenario de El Coachella:

“Recuerdo que su show y pensé: ‘después de esto, no tiene sentido que yo actúe’. Ella lo sabe, después de verla no quería subirme al escenario, no merecía la pena”.

Además, las jóvenes han coincidido en numerosos eventos como los Billboard Women in Music de 2019 donde se abrazaron de manera sincera ante las cámaras. A pesar de eso, un año y medio después las artistas seguían sin lanzar su colaboración.

De hecho, en abril de 2020, Rosalía compartía un vídeo en sus historias de Instagram donde animaba a la intérprete de Bad guy a terminar la colaboración. Entre risas, la catalana advertía a Billie y a su hermano Finneas a que le enviasen las líneas que faltaban.

Ahora, tras casi dos años de espera, por fin podremos escuchar el tema que las dos estrellas pop tenían entre manos. Tendremos que esperar unos días para conocer el resultado final, pero seguro que es una pasada.