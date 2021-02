Lana Condor (‘A todos los chicos’) lanza ‘Anyone Else But You’ para contar su historia de amor

Lana Condor se ha convertido en una de las caras más conocidas por los adolescentes de medio mundo gracias a su papel de Lara Jean en la saga A todos los chicos de Netflix. Junto a Noah Centineo, el coprotagonista de la trilogía, la joven vio como su fama subía como la espuma. ¡Y no nos extraña!

¡Pero Lana no solo es actriz! Muchos y muchas no saben es que a la joven también se le da de maravilla cantar (si su nombre ha sonado para dar vida a Blancanieves en la nueva adaptación que prepara Disney). La actriz de 23 años tiene una preciosa voz de lo más dulce perfecta para temas pop. De hecho, siempre que puede se mete al estudio de grabación con su pareja, el también actor Anthony De La Torre, para sacar un tema.

Esta misma semana, la pareja se ha animado a lanzar el sencillo Anyone Else But You. Se trata de una canción perfecta para enamorados que podría pertenecer perfectamente a la banda sonora de la saga de A todos los chicos.

Tal y como ha desvelado Lana en su cuenta de Instagram, la canción trata sobre cómo conoció a Anthony hace seis años y se convirtieron en pareja. “El tema habla sobre cómo nos conocimos y nos convertimos en pequeños munchkins amantes”, ha escrito la joven junto a una imagen del clip.

En el verso que canta Lana, la artista recuerda su primer encuentro con Anthony:

The moment we met, All my friends were asking who I'm staring at. Yeah they know now. You were wearing all black and the space between wanted to collapse like i do now (Cuando nos conocimos, todos mis amigos me preguntaban a quién miraba fijamente. Ahora lo saben. Ibas todo de negro y quería romper todo el espacio que había entre nosotros como hacemos ahora)

Pero si hay un sitio donde se ve a la perfección la química que tienen es en el videoclip que acompaña a la canción y donde, aunque no nos queda muy clara la historia, aparecen monísimos.