‘A todos los chicos’ ya tiene sustituta de la misma creadora: ‘El verano que me enamoré’

A todos los chicos de los que me enamoré se ha convertido en una de las sagas adolescentes más seguidas de los últimos años. La trilogía de películas que cuenta la historia de amor entre Lara Jean y Peter Kavinski ha enamorado a millones de personas alrededor del mundo, convirtiéndose en uno de los fenómenos juveniles más aclamados de Netflix.

De hecho, la serie de películas catapultaron a la fama a Noah Centineo y a Lana Condor, convirtiéndolos en dos estrellas juveniles casi de inmediato. Este 12 de febrero la saga de cintas ponía punto final con Para siempre.

Pero que no cunda el pánico porque los fans de este tipo de películas no van a tener que esperar mucho para volver a enamorarse. Jenny Han, la escritora de la trilogía de libros de A todos los chicos de los que me enamoré en las que se basan las cintas, ha anunciado que Amazon Prime ya está trabajando en una serie que adaptará otra de sus trilogías más famosas: The Summer I Turned Pretty, que en España nos llegó como El Verano en que me enamoré.

Tal y como ha confesado la escritora, que también cogerá el rol de productora ejecutiva, la primera temporada contará con ocho episodios. De este modo, la plataforma de Streaming tendría los derechos de los tres libros que forman esta saga de amor adolescente: El verano en que me enamoré, No hay verano sin ti y Siempre nos quedará verano.

Jenny ha hablado sobre lo feliz que le hace adaptar estos libros a la pequeña pantalla, ya que fueron los primeros libros de romántica juvenil que escribió. Y es que la primera entrega salió en 2009.

“Esta adaptación lleva muchos años en proceso y estoy muy contenta de contar la historia de Belly en 2021. Para los fans de los libros de toda la vida creo que la espera ha valido la pena. Para los que acaban de descubrir la saga Summer, deseo que se enamoren de estos personajes”, ha dicho la escritora en una entrevista para Variety.

¿Sobre qué va The Summer I Turner Pretty (El verano en el que me enamoré)?

Al igual que A todos los chicos de los que me enamoré, esta trilogía se centra en el amor adolescente, teniendo a una chica como protagonista. Esta vez conocemos a Belly, quien pasa el verano todos los años en la casa de la playa con su madre, la mejor amiga de esta, Susannah, y sus hijos, Jeremiah y Conrad.

Desde el primer verano que pasaron juntos, los dos chicos han sido muy importantes para Belly. Eso sí, siempre la han visto como a una niña pequeña (aunque solo tengan dos años más que ella). Ese verano la cosa cambia y Belly, quien siente algo por uno de los hermanos, acapara la atención de ellos de otra manera. Desde ese momento, la relación entre los dos hermanos y ella cambia para siempre.