Mara Wilson (Matilda), en defensa de Britney Spears: “Me sexualizaron como a ella”

Mara Wilson, la intérprete que dió vida a Matilda y se convirtió en una de las estrellas infantiles de mayor éxito de Hollywood en los 90, ha sido una de las últimas voces en alzarse tras el documental Framing Britney Speras. La actriz ha salido en defensa de la Princesa del Pop con unas duras palabras sobre lo que ella misma también vivió en su propia piel: "Me sexualizaron como a ella".

Para explicar su experiencia no ha dudado en escribir una carta abierta al New York Times. Su relato es espeluznante: "Hay muchos momentos en la vida de Britney Spears que me resultan familiares. Las dos tuvimos que sufrir a amigos cercanos y novios contando nuestros secretos, y las dos aguantamos a hombres adultos haciendo comentarios sobre nuestro cuerpo".

Mara Wilson, que ahora tiene 33 años (apenas 6 menos que Britney Spears), ha querido puntualizar que "mi vida fue más fácil no solo porque nunca fui tan famosa como ella, sino porque a diferencia de lo que le ocurrió a Britney, mi familia siempre me apoyó. También sabía que ellos guardaban el dinero que estaba ganando, pero para que yo lo usara. Y si necesitaba escapar del ojo público, podía desaparecer sin que nadie me persiguiera".

"Casi todas las películas en las que actué eran de tono familiar. Nunca enseñé nada más allá que un vestido con el largo por las rodillas. Esto era totalmente intencionado: mis padres pensaban que así estaría a salvo. Pero no funcionó. Era bonito cuando los niños de 10 años me enviaban cartas diciendo que estaban enamorados de mí. No lo era cuando lo hacían hombres de 50 años. Incluso antes de que cumpliera 12. Hollywood ha decidido abordar el acoso en la industria, pero nunca fui acosada sexualmente en un set de rodaje. Mi acoso sexual siempre fue a manos de los medios y del público" ha confesado la actriz.

Mara Wilson ha condenado además la maquiavélica situación de los medios en el que el discurso final de muchas de estas mujeres fue la de 'juguetes rotos' tras una adolescencia complicada: "La forma en la que la gente hablaba de Britney Spears me aterrorizaba entonces y me aterroriza ahora. Su historia es un ejemplo de un fenómeno del que he sido testigo durante años: nuestra cultura crea a estas chicas solo para destruirlas. Afortunadamente, la gente se está dando cuenta de lo que le hicimos y comienza a disculparse con ella. Pero seguimos viviendo con las cicatrices".