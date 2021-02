Las nuevas etiquetas ambientales de la DGT solo afectarán a los nuevos vehículos

La Dirección General de Tráfico ha confirmado a través de su director que muy pronto estará vigente un nuevo sistema de etiquetas con la que se catalogará a los nuevos vehículos. Las actuales pegatinas, en vigor desde 2016, dejarán de existir aunque los coches y motos que ya las tenga no se verán obligados a cambiarla.

En palabras de Pere Navarro a Europa Press la medida no será retroactiva: "La gente se ha comprado el vehículo en función a su etiqueta. No podemos decirles que aquello que se ha comprado, ahora no vale y se lo voy a cambiar".

Todos aquellos que ya poseen una etiqueta en su vehículo (moto, coche...) tipo ECO, 0 emisiones, C o B no tendrán que cambiarla. Aquellas matriculaciones de vehículos que lleguen una vez aprobada la nueva ley de tráfico sí 'sufrirán' la nueva clasificación de tráfico.

Los cambios afectarán principalmente a los vehículos híbridos que hasta ahora se beneficiaban de una etiqueta menos contaminante pero en la que nada podía garantizar que su conductor utilizara el modo eléctrico frente a, por ejemplo, las motos que cumplen la normativa Euro 5 y que emiten menos emisiones.

Todo apunta a que además de las actuales etiquetas que catalogarán mejor a los vehículos en función de su tasa de emisión (y no de su tecnología) habrá nuevas etiquetas como la tipo D. Será una 'pegatina' para aquellos vehículos más antigüos.

El distintivo ambiental en el #vehículo facilita la rápida identificación de los menos contaminantes y la posibilidad de circular por determinadas zonas en situaciones de restricción por parte de las administraciones. 🌱 🌿 🌍 pic.twitter.com/vb7sxFhBmE — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 16, 2019

Un distintivo que en el futuro podría ser muy importante para poder circular por las principales ciudades de nuestro país ya que en escenarios de alta contaminación ya se está regulando con esta clasificación. Incluso en las zonas más centricas de las capitales podría llegar a restringirse la circulación en función de estas etiquetas ambientales.