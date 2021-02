‘Love is in the air’: ¿por qué sigue Telecinco emitiendo la serie turca si no es un éxito de audiencias?

Love is in the air aterrizó en España con el propósito de convertirse en el nuevo fenómeno turco de la pequeña pantalla, un título que de momento sigue ostentando Mujer, el gran hit de Antena 3. Sin embargo, la ficción de Telecinco sigue luchando meses después de su lanzamiento por ganar su espacio.

Por ahora la historia de romanticismo entre Eda y Serkan no ha enganchado a tanta gente como el gran drama de Bahar y sus hijos, pero la cadena de Mediaset no está dispuesta a tirar la toalla y por eso mantendrá sus planes de emisión intactos.

En estos momentos, Love is in the air se emite los martes (a las 22:45) y los miércoles (a las 22:00), enfrentándose directamente a la ficción turca que arrasa en Antena 3. Mujer es la clara vencedora en cada uno de estos enfrentamientos con más de 2,3 millones de espectadores de media, mientras que el culebrón de Telecinco apenas llega al millón y medio en cada capítulo.

Está claro que Love is in the air está lejos de alcanzar el éxito de Mujer. Pero entonces, ¿por qué la cadena principal de Mediaset siguen apostando por la comedia romántica? Hay varias razones que responden a esta pregunta.

¿Por qué Telecinco no prescinde de 'Love is in the air'?

En sus emisiones en prime time, Love is in the air ha pasado de anotar un 9,2% y 1.422.000 espectadores en su primera semana (se estrenó el pasado mes de enero) a firmar un 13,9% de share, con más de 1,5 millones, en los capítulos de la semana pasada.

Telecinco también está teniendo muy en cuenta los datos que está cosechando últimamente la serie en los perfiles más jóvenes: un 14,6% entre el público de 13 a 24 años, un 12,1% en los espectadores de 25 a 34 años y un 12,5% en el de 25 a 54 años. La tendencia es claramente ascendente y eso, como no, es un buen motivo para seguir apostando por la telenovela.

No obstante, seguramente la clave de Love is in the air esté en su consumo en diferido, donde ahora mismo está posicionado como el segundo contenido de Mediaset más visto bajo demanda. Además, la serie lidera en Mitele Plus al conseguir la mayoría de sus visualizaciones en los episodios que están bajo suscripción.

Esto último, junto con el hecho de que Love is in the air es un contenido adquirido a terceros y, por lo tanto, es muy barato mantenerla en antena, podría ser la razón principal por la que Mediaset se mantiene en sus treces y sigue defendienso a capa y espada su emisión en Telecinco.