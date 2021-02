Robin Schulz estrena su álbum ‘IIII’ con la esperada colaboración junto a Felix Jaehn y Alida

Buenas noticias para los seguidores de Robin Schulz. El DJ acaba de estrenar su álbum IIII, y con él ha llegado su nueva colaboración junto a Felix Jaehn y Alida. Estos tres artistas nos regalan One More Time, un tema cuya melodía es totalmente contagiosa.

Pero este tema no es el único que protagoniza lo nuevo de nuestro protagonista. Schulz ha contando también con el talento de otros artistas con los que ha conseguido moldear un álbum a su medida. Erika Sirola, Harlow, Nick Martin y Sam Martin son algunos de ellos. Sin duda, IIII se convierte en un viaje de sonidos único.

Robin comenzó el 2021 lanzando su tema junto a Kiddo, All We Got. Una canción dance perfecta para empezar el año y afrontarlo con toda la energía. En el caso de One More Time ocurre lo mismo. De hecho, este tema llega con un significado empoderado que convierte su escucha aún más especial. "Puedes romper mi corazón, pero no puedes romper mi espíritu, baby. Cuando nos caigamos, voy a recoger mis piezas, mírame", dicen algunos de sus versos.

El alemán es uno de los DJs más reconocidos de la industria. Ha hecho historia en las listas de éxitos de su país después de conseguir la certificación de diamante con tres sencillos. Primero lo hizo Prayer in C, después Waves y, por último, Sugar. Pero eso no es todo.

Schulz también reúne diversos premios de oro y platino en 30 mercados distintos. Además, supera los 8.000 millones de streams globales, por lo que podría considerarse una de las eminencias de la escena dance actual.

Y tú, ¿ya te has dejado llevar por los sonidos de lo nuevo que trae Robin? ¿Cuál de todas es tu canción favorita? ¿Le acompañas en esta nueva aventura?