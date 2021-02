George Michael: “La ruptura de Wham! fue la más amistosa en la historia del pop”

Cuando el 28 de febrero 1986 la prensa internacional publicó que Wham! se separaba, no fue a través de un comunicado oficial. Efectivamente, George Michael y Andrew Ridgeley habían tomado la decisión de separarse ese año, y por eso no lo desmintieron. Ambos acordaron amistosamente que deshacían el dúo simplemente porque no querían ser unos farsantes. El capítulo final de su historia se escribió cuatro meses después, el 28 de Junio, con un histórico concierto en estadio de Wembley.

Un breve repaso por el fenómeno Wham!

Fue en septiembre de 1975, cuando George Michael y Andrew Ridgeley se conocieron en el colegio. Tenían 12 años y se hicieron amigos rápidamente. Compartían sus gustos musicales por David Bowie y Elton John. Seis años después de aquel primer encuentro en el Bushey Meads School, formaron Wham!. Presentaron una demo casera que habían hecho en 10 minutos, en la habitación de Andrew, y firmaron con Innervision Records.

Decidieron llamarse Wham! por la necesidad de buscar “algo que capturara la esencia de lo que nos diferenciaba… era conciso, inmediato, divertido y también bullicioso”, contaba Ridgeley. Y lo de añadir el signo de exclamación fue cosa del estudio de diseño gráfico Stylorouge.

Aunque Wham! solo duró cinco años (desde 1981 hasta 1986) sus ventas de discos superaron los 30 millones de copias a nivel mundial. Y lo más sorprendente es que esas impresionantes ventas correspondían a los únicos tres álbumes de estudio que habían lanzado en un brevísimo espacio de tiempo: Fantastic (1983), Make It Big (1984) y Music from the edge of heaven (1986).

Careless whisper, I’m your man, Everything she wants, Club Tropicana, Wake me up before you go go, Last Christmas o Freedom son algunos de los hits imperecederos que nos dejó Wham!, Melodías que abrazaban un espíritu juvenil, con estribillos pegadizos y melodías almibaradas. Wham! fue el primer grupo occidental que hizo una gira por China en 1985.

“Hay que detenerlo antes de que se convierta realmente en un ‘fake’”

George Michael fue el catalizador del final de Wham!. A sus 23 años, quería alejarse del dúo, enfocado hacia un público adolescente. Deseaba escribir música más madura y elaborada para una audiencia más adulta: “transmitir emociones más honestas, creando canciones con las que la gente se pudiera sentir identificada”.

El músico inglés, explicaba las razones de la disolución en una entrevista con ‘Rock! Magazine’ de 1986: “Wham! siempre ha significado joven y vibrante, no es que no queramos seguir haciendo discos… pero yo ya no tendré 18 años nunca más, Andrew no volverá a tener 18 años, y gradualmente, mientras nos fuimos haciendo mayores, todo esto empezó a convertirse en algo cada vez más y más forzado. Yo creo que ha llegado el momento de detenerlo antes de que se convierta realmente en un ‘fake’”.

Posteriormente, Michael renegó en alguna ocasión de su imagen en los años de Wham!. En 1988, confesaba lo incómodo que se sentía con shorts blancos y esos pendientes: “¡Era un look tan femenino!, Cuando miró atrás y me veo así, me siento tan asquerosamente avergonzado!. Recientemente, vi un clip de (Wake me up before you) Go-Go y pensé ‘¿Qué mierda es esto?, ‘¿Qué cojones intentaba demostrar?’. Nunca sabré con seguridad quién en el público llevaba ese look”

Wham! en 1983 / Mirrorpix (Getty Images)

“La ruptura más amistosa en la historia del pop”

En el momento de su separación, muchos fans creyeron que había mal rollo entre George y Andrew. Incluso se publicaron artículos que sugerían que esa podía ser la razón de la ruptura. Pero no fue el caso. Michael lo rechazó por completo: “Creo que fue la ruptura más amistosa en la historia del pop”. Dejó claro que el fin de la banda se debía a razones artísticas, y que esos falsos rumores los había propiciado su antiguo manager. “Básicamente, no hubo ninguna desavenencia entre nosotros”.

El anuncio anticipado de la separación

Cuando a finales de febrero de 1986 se hizo pública la separación de Wham!, no había un comunicado oficial. Si bien es cierto que George lo había contado de pasada en el talk show Aspel & Company: “Yo estaba en casa cuando la historia de la separación salió públicamente. La verdad es que lo había dicho solo una vez antes, y no sé si la gente me creyó realmente. El único comunicado oficial que envié a los medios fue el de mi ruptura con el manager. En ese momento, Andrew no había tomado la decisión de desligarse de Nomis Management. Parecía como si fuéramos nosotros los que nos separábamos. La prensa le dio la vuelta y de ahí salió la historia de nuestra separación”, aclaró Michael en ‘Rock! Magazine’.

Wham! no hizo nada por desmentirlo porque la decisión de separarse ya estaba tomada: “Simplemente pensamos que no tenía sentido que la gente pensara que íbamos a continuar indefinidamente. Realmente solo íbamos a seguir por otros seis meses”.

El adiós en Wembley: “El día más importante de mi vida”

El 28 de Junio de 1986, la banda ofreció su último concierto en el londinense estadio de Wembley. Ese adiós histórico ante las 72.000 personas que abarrotaban el recinto, se prolongó durante ocho horas. Entre los invitados del evento estaban Elton John y Simon Le Bon (Duran Duran).

Al final de la actuación, los dos se abrazaron. Mostraban así que la banda estaba teniendo un final feliz. Para George Michael, esa última actuación con Wham!, fue “el día más importante de mi vida”.

Wham! sobre el escenario del estadio Wembley en su último concierto / Michael Putland (Getty Images)

Ocho meses de depresión… y la liberación

George Michael reveló que después de la ruptura de Wham! estuvo deprimido durante 8 meses. Sentía que “no volvería a saber quién era”. Y añadía: “El problema era que yo mismo había creado un personaje para el mundo exterior que no era yo. Tenía que estar lidiando con la gente constantemente. Así que tomé la decisión de deshacerme de ese personaje y convertirme en alguien más real”. Y lo consiguió.

Y en los años posteriores, Georgios Kyriacos Panayiotou también se sintió más liberado. En enero de 1990, en una entrevista para ‘Q Magazine’, revelaba: “Todo lo que hacía Wham! ocupaba las primeras páginas, estábamos todo el tiempo en televisión. Ahora, hay un montón de gente que no me reconoce, tan simple como eso. Y es magnífico. Puedo salir a pasear con el perro, ponerme un sombrero, y la gente piensa ‘podría ser él…’”.