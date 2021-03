Kaley Cuoco será siempre nuestra actriz de The big bang theory, pero tiene muchos más trabajos. De hecho, este año estaba nominada en los Globos de oro como mejor actriz en una serie de televisión (musical o comedia) por The Flight Attendant.

Competía con Lily Collins (Emily in Paris), Elle Fanning (The Great), Jane Levy (La extraordinaria playlist de Zoey) y Catherine O’Hara (Schitt’s Creek). Esta última acabó llevándose el galardón.

Pero parece que Cuoco no se lo tomó muy mal y disfrutó de su gran noche. Eso sí, en casa, que ya sabemos que la gala fue virtual y cada uno conectaba desde un lugar del mundo diferente. Aunque seguro que nunca estuvo más feliz de estar en casa para recibir la gran sorpresa de la noche.

La gran sorpresa

Pensaba asistir a la gala sola porque su marido estaba en una competición de equitación y no podía acompañarla, pero la vida te da sorpresas y ella se llevó una grande cuando llamaron a la puerta y el que estaba al otro lado era él. Lo contaba todo en sus stories.

“La mayoría de vosotros sabíais que Karl estaba en el WEF, un gran circuito de eventos ecuestres, durante muchas, muchas, muchas semanas y no podría volver mañana para los Globos. Habíamos hablado de ello y estaba bien porque es virtual y no quería que volviera por eso. Bueno, acabo de abrir la puerta y ...", relataba.

"Acabo de llegar. Estaba en la zona", bromeaba su marido. “No puedo creer que me entendieses tan bien. No puedo creer que hayas hecho esto. Por cierto, son lágrimas. Me alegro mucho de que estés aquí", le decía a su sorpresa viviente.

Juntos vieron cómo Cuoco no conseguía su primer Globo de Oro, pero eso no deslucía una noche que comenzaba con su posado con un vestido en clave nupcial en gris perla y con pedrería de Óscar de la Renta.

Atracón de comida

Mucho glamour que contrastó con la última foto de la noche en la que podíamos verla tirada en el suelo de casa dándose un atracón de comida. Arroz, pizza, pasteles y varias tartas regadas con champagne. ¡Que no falte un brindis! Eso sí, sin vaso, que beber a morro resulta muy transgresor.

Descalza y alguna extensión ya caída de la cabeza mostraba esta imagen tan surrealista. “Me gustaría agradecer ... ¡¡no importa!! 😝🥂🎉 🍕”, escribía junto a la imagen dejando claro que no haber dado un discurso de agradecimiento por haber ganado un premio no le ha deprimido en absoluto.

Eso sí, una larga lista de amigos ha querido comentar lo loca que está.