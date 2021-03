Esta noche será una de las que no podrá olvidar en la vida Laura Pausini. La veíamos de madrugada (porque estaba en Europa), arreglándose para asistir virtualmente a la gala de los Globos de Oro.

Estaba nominada en la categoría de mejor canción, junto a Diane Warren y Niccolò Agliardi por Io Sì, el tema central de la película italiana La vida por delante. Una cinta protagonizada por la gran Sophia Loren que podemos ver en Netflix.

Su canción se impuso a Fight for you (Judas and the Black Messiah), Hear My Voice (El juicio de los 7 de Chicago), Speak Now (Una noche en Miami…) y Tigress & Tweed (Los Estados Unidos contra Billie Holliday).

Una noche de emociones

En los stories de su Instagram hemos podido ir siguiendo cómo iba viviendo la noche. Primero nos mostraba su sesión de maquillaje para estar lista. Nos mostraba el conjunto rojo de Valentino con el que posaba en la alfombra roja. Unan falda larga plisada a juego con una camisa con transparencias y bordados.

Un color pasional como ella que confesaba estar feliz pero un poco nerviosa a medida que transcurría la gala. Después llegó el estallido de emoción cuando recibió el premio. Saltos y gritos, estatuilla en mano y una emoción difícil de controlar.

“Estoy super orgullosa, muchísimas gracias a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, la verdad es que estoy con la carne de gallina, grazie mille, como decimos en Italia”, decía en su discurso de agradecimiento en el que no se ha olvidado de mencionar a todos los que han colaborado en esta canción.

También contaba en redes la emoción que estaba experimentando tras recibir el primer Globo de Oro en su carrera que la confirma como una de las artistas italianas más internacionales.

Ganadora agradecida

“Ni siquiera en mis sueños más remotos hubiera imaginado poder ganar un Globo de Oro. Estoy sin palabras, aún no me lo creo. Gracias a la Asociación de la prensa extranjera de Hollywood. Gracias de corazón a Diane Warren. Es una sensación increíble recibir un reconocimiento tan grande por nuestra canción y el hecho de que sea nuestra primera colaboración lo hace todo aún más especial”, decía sobre la veterana coautora que ya sabía lo que era ganar un Globo de Oro.

La lista de agradecimientos continuaba: “Gracias a Edoardo Ponti, Niccolò Agliardi y Bonnie Greenberg, ¡un equipo fantástico! Gracias a Netflix y Palomar. Todo mi agradecimiento y estima a la maravillosa Sophia Loren, ha sido un honor regalar mi voz a tu personaje para transmitir un mensaje tan relevante sobre la aceptación y la importancia de estar unidos. Dedico este premio a todos los que desean y merecen ser visibles”.

Y que conste que no se olvidó de ella misma. Aseguró que también estaba agradecida con “esa chica que justamente estos días hace 28 años que ganaba Sanremo y que jamás hubiese imaginado llegar tan lejos. A Italia, a mi familia y a todos los que me han elegido a mí y a mi música y me hacen ser la persona que soy hoy”.

Y, por supuesto, no podía olvidarse de su hija que ha sido su gran apoyo. “Y a mi hija que me gustaría que, de estos días, recordara la felicidad en mis ojos. Tengo la esperanza de que crezca sin dejar de creer en sus sueños”, concluía.

Felicitaciones internacionales

Últimamente hemos visto a Laura Pausini mucho por nuestro país gracias a La voz, ese talent show que nos ha descubierto a una italiana llena de pasión y sentido del humor y que ha fortalecido lazos con el resto de coaches.

Uno de ellos Pablo López que no ha dudado en ser uno de los primeros en felicitarla. “Siento que he ganado un globo de oro, aquí, en casa. Esa es la grandeza de esta mujer única! Te quiero @laurapausini!”, escribía en los comentarios.

Recibía también las felicitaciones de muchos de sus compañeros artistas italianos como Tiziano Ferro: “Felicidades amiga!!!!👏👏👏👏”. Tampoco faltaban internacionales. “Felicidades Laura!!! ❤️”, escribía Josh Groban. “🙌🙌🙌👏”, compartía Wisin.

Ahora sólo queda ver si en los Oscar repite una noche tan mágica.