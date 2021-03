Eladio Carrión: “Estaría duro un remix de Mariposas con Travis Scott. Todo es posible”

LOS40 Urban charló con Eladio Carrión sobre su nuevo trabajo disocráfico, Monarca, y también aprovechamos para leerle algunos de los mejores comentarios de su vídeo Mariposas, que en un mes y medio ha conseguido ya más de 2.600.000 visitas en Youtube y que tiene enganchados a millones de fans en todo el mundo.

Mariposas es una de las canciones que más sobresale de Monarca. Se trata de un tema oscuro de trap latino, en el que Eladio parte de un sonido más hip-hop que refleja sus raíces estadounidenses y puertorriqueñas.

Mariposas cuenta con un videoclip de película, y es que fue rodado a modo de filme. En él podemos percibir una historia en la que el artista es cautivado por una mujer que sellará su destino atrayéndolo hacia un romance tóxico. Se trata de la continuación de Sauce boyz freestyle 3, tal como confirma el artista en esta entrevista, de hecho, la modelo del vídeo es la misma.

Entre los comentarios del vídeo, hubo muchos que preguntaron por Travis Scott para un posible remix. Y la respuesta del artista es contundente: "Es el featuring perfecto, ojalá, estaría bueno, todo es posible".

Muchos de sus seguidores creen que Eladio es de los mejores del género pero está muy infravalorado. Él responde a estos comentarios de forma clara: "No lo creo. Quizás no he despegado así (haciendo un gesto hacia arriba), pero voy paso a paso".

"Eladio, el príncipe del trap latino", reza otro de los comentarios a su vídeo Mariposas. "Prefiero el Rey, suena más duro", explica el artista.