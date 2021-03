Anda Ya te invita a un concierto exclusivo de Camilo con LOS40

Empieza marzo y en Anda Ya y LOS40 seguimos comprometidos con alegraros el 2021. Este tercer mes lo estrenamos con una visita de un artista de talla mundial, Camilo. El cantante latino que ha conquistado al mundo entero con sus canciones y su buen rollo estará con nosotros el próximo 8 de marzo.

En una entrevista exclusiva, el artista nos desvelará todos sus planes y cómo ha sido la grabación de este nuevo disco. Pero por si esto no fuera suficiente, queremos ir un paso más allá e invitarte a un show exclusivo en el que Camilo interpretará sus éxitos, y además, nos sorprenderá con alguno de los nuevos temas de su álbum, ‘Mis manos’, disponible desde este mismo viernes.

En este showcase, que se celebrará el próximo martes, 9 de marzo, algunos de su “tribu”, como el artista llama a sus fieles seguidores, tendrán la oportunidad de disfrutar en directo, sin moverse desde su casa, y de la forma más segura de un evento virtual único.

Participar es muy sencillo, solo tenéis que estar atentos a nuestras redes sociales. Publicaremos dos imágenes en las que habrá que encontrar las 4 diferencias. Si consigues acertar y ser una de las primeras 40 personas en responder, serás invitado a este espectacular e íntimo momento con el cantante colombiano.

¡La primera gran noticia de 2021!

Es importantísimo que, si consigues acertar y ser uno de los más rápidos, estés atento a tus mensajes privados, donde serás contactado durante las fechas de la promoción. Los afortunados, tendrán que responder en 24 horas facilitando los datos necesarios para entregarle este deseado premio.

Del mismo modo, si desafortunadamente aciertas pero no consigues colarte entre los 40 primeros, pero te has quedado a las puertas, no te desanimes. Es posible que alguno de los seleccionados no responda en el tiempo establecido y tengamos que avanzar en la lista. Además, y si tenéis alguna duda, os dejamos las bases y toda la mecánica para que la podáis consultar en cualquier momento

En conclusión, andayero, si quieres ser uno de esos 40 ganadores del acceso virtual al concierto de Camilo el 9 de marzo, no pierdas ojo de nuestras cuentas en Instagram, Facebook y Twitter. ni del programa. En Anda Ya estamos deseando poder escuchar sus temas y bailar todos sus éxitos. ¡Os esperamos!

