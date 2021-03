David Bisbal publica su foto más nostálgica y pide ayuda a sus fans

David Bisbal siempre ha contado con el apoyo incondicional de su ejército de fans. Es por ello por lo que siempre está dispuesto a compartir algunos momentos de su vida, también personal, con todos ellos en redes sociales.

Ahora, el almeriense ha acudido a ellos para intentar ubicar en el tiempo una foto de una sesión antigua. Como no podía ser de otra manera, la imagen ha disparado el nivel de nostalgia entre los usuarios. "Me encontré esta foto en mis archivos, no recuerdo el año, ni la editorial, ni el fotógrafo, quizás alguien del club de fans lo sepa y me pueda ayudar. Me encantó este trabajo. Feliz semana y feliz mes de marzo a todos", dice en la descripción.

En ella, David aparece haciendo un gesto de silencio con su dedo mientras mira hacia arriba con los ojos cerrados y sin camiseta. Diversos términos negativos lucen pintados por todo su torso y en el muro que hay detrás. Otro elemento que llama la atención de la foto son los cascos brillantes que rodean su cabeza con las siglas "DB" (David Bisbal).

Pero parece que el cantante ha encontrado la respuesta a su pregunta. Según han desvelado algunos de sus seguidores, se trata de una foto de la época de Sin Mirar Atrás, su cuarto álbum musical que vio la luz en octubre de 2009. ¡Esos rizos lo delatan!

Sin Mirar Atrás nos trajo algunos de los mayores hits de su carrera. Esclavo De Sus Besos, Al Andalus, Mi Princesa y Besos De Tu Boca son algunos de ellos.

Lo que está claro es que no importa la publicación que nuestro protagonista comparta en sus redes sociales, ya que siempre va a recibir un auténtico aluvión de halagos por parte de sus más fieles seguidores. "No sé el año, pero estás muy pibón", dice una de sus fans. "Perfecto", añade otra.

Y tú, ¿recuerdas al David Bisbal de finales de la década del 2000?