David Bisbal celebra el cumpleaños de su hija mayor con una fiesta llena de estilo

David Bisbal está más familiar que nunca. Esto de la pandemia le ha ayudado a pasar más tiempo con los suyos y tanto su mujer como sus hijos se han convertido en habituales de sus redes sociales. Aunque su enfrentamiento con su ex Elena Tablada no le permite compartir muchas imágenes de su hija mayor, no ha querido dejar de felicitarla por su cumpleaños con una fotografía que nos deja ver un poco de cómo fue la fiesta.

Ella ya tiene once años y su padre no ha dudado en organizarle una celebración en tonos pastel en la que no han faltado los globos, la tarta y la decoración escogida con mucho gusto. Si es la pequeña la que ha decidido cómo la quería, hay que alabarle el buen gusto siendo todavía una niña.

“Nos ha tocado otro cumpleaños en confinamiento, pero no por ello tendría que ser menos especial. 11 años, no me lo creo mi princesa crece!💕”, escribía el cantante junto a la fotografía de su hija a la que tan solo podemos verla de espaldas. Eso sí, con una pose que deja clara su alegría.

En seguida han llegado las felicitaciones de amigos como Eva González que compartía un “bella Ella”. Otra buena amiga del cantante, Nuria Fergó, tiraba de emoticonos: “😍😍😍”.

La que también disfrutó de la fiesta fue Rosanna Zanetti que para no avivar polémicas compartía sus fotos y vídeos de la fiesta tan solo por stories. En una de las fotos podíamos verla cogiendo en brazos a la hija de su marido asegurando que el año que viene ya no podrá hacerlo. Y es que Ella crece muy deprisa.

Doble celebración

Lo de tener padres separados, hace que las fiestas se celebren por doble. Elena Tablada también le organizó la suya a su hija y no pudo evitar compartir una foto de Ella con su hermanita.

“Si me hubieran preguntado de pequeña; cómo veía mi familia en un futuro, jamás la hubiese visto tan bonita 🙏🏽✨ GRACIAS A LOS QUE ESTÁN 👆🏽 allá arriba por mis dos leoncitas #blessed”, escribía junto a la tierna imagen.

Está claro que a Ella no le falta amor.