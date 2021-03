Las duras palabras de Mila Ximénez en ‘Sálvame’ sobre su cáncer de pulmón: “Lo que tenga que pasar, pasará”

Mila Ximénez es una de las colaboradoras más carismáticas de Sálvame. La periodista lleva trabajando en el famoso programa de Telecinco desde hace más de una década. Desde hace seis meses, Mila se encuentra en tratamiento contra un cáncer de pulmón. Ahora, el rostro televisivo ha vuelto a su programa presencialmente para hablar con sus amigos y compañeros de cómo han sido estos meses.

Mila no ha venido con muy buenas noticias, contando que una de las partes afectadas podría haberse complicado: “Una de las zonas se ha disparado”. Mila ha explicado que ahora le han cambiado el tratamiento y que recibe otro tipo de quimioterapia. Una de las sesiones ha sido muy dura para ella, tal y como ha confesado: “He estado en la cama casi un mes”.

Por suerte, ahora Mila se encuentra mejor y ha podido volver de nuevo al programa. La colaboradora ha contado que en dos semanas le harán un TAC. “Dependiendo de esto tomaré una decisión”, le ha dicho a Jorge Javier. El presentador le ha comentado que tiene que seguir las recomendaciones de la doctora, pero Mila tiene muy claro de qué va a depender:

“Tomaré la decisión de que yo no quiero seguir viviendo así, a mí lo que me ha pasado este mes no se lo deseo a nadie porque no vives (…) Si me dicen que esto va para largo y no saben si los tratamientos van a funcionar, se acabó el tratamiento, lo que dure”.

Mila ha continuado explicando a sus compañeros que no teme a lo que puede venir: “No tengo miedo, cero. Lo que tenga que pasar, pasará”. Mila, que se ha sentido muy arropada por todo el equipo del programa en los últimos meses, ha asegurado que tiene unas ganas locas de volver a trabajar en Sálvame: “Ojalá pueda decir que se ha ido el bicho, estoy rezando, quiero vivir”.

“Me dicen que esto tiene una duración de un tiempo y digo muy bien, yo me organizo”, ha explicado la famosa colaboradora.

Sin duda, Mila ha mostrado tener una gran serenidad y fortaleza durante esta última visita al programa.