La vida de Jeff Buckley también llegará a la gran pantalla

Las películas biográficas que se basan en grandes músicos siguen de plena actualidad. Hace algunos años, la cinta sobre la vida de Freddie Mercury arrasó en la taquilla y también ganó varios premios. Elton John también tuvo su reflejo en la gran pantalla con una película sobre la primera parte de su vida. Aún no se ha estrenado en España, pero está por llegar la que se centra en la vida de David Bowie. Y ahora se ha anunciado un biopic más, el de Jeff Buckley.

Será una película que podrá disponer de todo el material y la música que el artista californiano compuso a lo largo de su vida. Buckley murió ahogado en 1997, pero son muchos los fans que aún conservan como un auténtico tesoro Grace, su primer y único disco en solitario antes de su muerte. Según publica Variety, la madre del músico, Mary Guibert, será una de las productoras del largometraje así como Alison Raykovich, la que gestiona el legado del compositor.

"Esta será la única dramatización oficial de la historia de Jeff que puedo prometer a sus fans será fiel a él y a su legado. Afortunadamente, mi determinación de reunir a todos los participantes correctos, sin importar cuánto tiempo me llevó, está a punto de culminar de la mejor manera posible", dijo la señora Guibert en un comunicado recogido por la publicación.

La película llevará el nombre de Everybody Here Wants You, como la mítica canción del músico, y estará protagonizada por Reeve Carney, reconocido por su aparición en la serie Penny Dreadful como Dorian Gray y por su carrera en Broadway. El director de la película será Orian Williams, un productor estadounidense que cuenta con nominaciones a los Oscar y Globos de Oro, que ya cuenta con la experiencia de producir otros biopics como Control, sobre la figura de Ian Curtis. El rodaje comenzará en otoño y se espera que la película vea la hacia mediados o finales de 2022.

En 1994 Jeff Buckley publicó Grace, y este único disco en solitario le bastó para convertirse en uno de los compositores más talentosos y con más proyección de su generación. Además de este disco, junto al inconcluso My Sweetheart the Drunk, que fue lanzado de manera póstuma, sigue siendo un trabajo que muchos consideran un tesoro y que pronto escucharemos en a través de la música.