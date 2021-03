Así fue el accidentado y difícil último concierto de Nirvana

Generalmente se tiende a pensar en el MTV Unplugged de Nirvana como en el último concierto que la banda ofreció. Sin embargo, no fue así, el grupo de Kurt Cobain aún ofreció algún show más en directo en febrero de 1994, y lo hicieron en Europa. En aquel momento, el vocalista ya solo participaba con la banda con su presencia, pero cada vez era más evidente que su conciencia no estaba allí. Llevaba muchos meses separado de su esposa Courtney Love, los rumores de problemas en la relación eran continuos y su salud estaba deteriorada. Los médicos le habían diagnosticado bronquitis y faringitis, y le recomendaron descanso, pero él se negó y siguió viajando.

El músico estaba enfermo, pero era conocida la cabezonería de Kurt Cobain, que nunca diría que no a actuar en directo por muy mal que estuviera de salud. Después del estallido de la repercusión del grunge, estilo que abanderaban, a mediados de la década estaba decayendo su interés, por lo que la banda no podía renunciar a ninguna oportunidad para tocar en concierto, sobre todo en Europa.

El último concierto de Nirvana tendría lugar el 1 de marzo de 1994 en la ciudad alemana de Múnich. Fue en un recinto en el que cabían unas 3000 personas, pero no era el más adecuado para celebrar un concierto por la acústica. Según recuerda Ultimate Classic Rock, el show comenzó con total normalidad. La banda abrió con una versión sarcástica de My Best Friend's Girl de The Cars, y tocó Come as You Are dos veces porque se fue la luz a la mitad de la primera. No fue el mejor concierto de la banda, y además de estos accidentes, era completamente evidente que la voz de Cobain no estaba en su mejor momento.

La televisión alemana estuvo presente en el concierto, pero no hay vídeos oficiales que dejaran registrada la representación. Existe un audio de la interpretación de Heart-Shaped Box, la última canción que sonó esa noche y con la que el deterioro de Kurt Cobain queda patente cuando trata de llegar a las notas más altas, sin éxito. El resto de la gira, después de ese concierto, fue cancelada. El músico voló a Roma, donde tuvo que ser hospitalizado por una sobredosis. Tan solo un mes después de este incidente, Cobain se quitó la vida el 5 de abril y la banda no volvió a reunirse.

La luz regresó, pero la continuidad del concierto ya tuvo que haberse visto alterada. Los músicos debieron cortar Smells Like Teen Spirit, la canción más famosa y trascendental de su repertorio. Con todos estos incidentes, terminaron después de 80 minutos, con lo que se convirtió en el concierto más corto de toda la gira.

Sin duda, en las últimas representaciones de Nirvana en directo, ya se podía ver que la salud de Cobain estaba más que deteriorada. El grupo, no obstante, demostró siempre un enorme compromiso con el directo, intentando siempre llevar al mejor término todo lo que hacían.