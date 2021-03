Fran Rozzano: “En un minuto me cambió la vida”

Francisco Rozano Dodero era un chico apasionado por la música a la que la vida le cambió en un minuto como él mismo reconoce durante su entrevista con LOS40. Ese minuto Fran Rozzano, su nombre artístico, lo tiene grabado a fuego en su memoria y desde entonces disfruta cada segundo de su nueva vida como estrella emergente en el sonido latino.

De la mano de Pina Records y Raphy Pina se ha convertido en la Cenicienta del panorama musical español. Un concurso en Instagram le dió la oportunidad de firmar un contrato con su nuevo sello discográfico. El mismo que ha disparado las carreras de Natti Natasha o Daddy Yankee.

Las puertas de América se han abierto para Fran Rozzano cuyo sueño sigue siendo compartir su música con todo el mundo. No tiene nada de malo vivir en las nubes saboreando un sueño pero manteniendo los pies en la tierra.

LOS40: ¿Dónde te pillamos exactamente?

Fran Rozzano: Estoy trabajando en mi nueva música que viene en camino con alguna sorpresita.

¿Estás de promoción por América? ¿Cómo te está recibiendo ese continente?

Yo no me esperaba el calor y el apoyo incondicional que está teniendo Inédito, sobre todo por haberme salido de mi zona de confort que era España con mis seguidores. Después de entregar mi música para todo el mundo el recibimiento está siendo increíble.

Presentabas Inédito hace unas semanas. ¿Cómo surge esta canción para tu debut discográfico con tu nuevo sello?

Es una propuesta muy bonita que nace en mi cuarto, en mi casa, como muchas de las canciones que hacemos mi hermano y yo. Tengo la suerte de lanzarlo junto a Pina Records y cruzar el charco desde Cádiz hasta Puerto Rico y Miami.

De grabar versiones en casa a recorrer el mundo con tu propio sonido. ¿Cómo se vive ese cambio?

En lo personal, loco. Yo no me lo esperaba. Aspiraba a este sueño pero no me imaginaba que iba a ser tan grande. Es increíble porque cada día está más cerca el paso de hacerse realidad todos los sueños que yo tenía y compartir mi música con todo el mundo.

¿Qué te ha dicho tu familia y tus amigos de esta situación, de ser alguien casi anónimo a de pronto empezar a codearse con estrellas de talla internacional como Raphy Pina, Natti Natasha...?

Lo de mi familia fue buenísimo. Recuerdo el momento que le di la noticia a mis padres de que había ganado el Live de Raphy Pina y que me iba al día siguiente a Miami. Mi madre me dijo: "¿Cómo que mañana te vas a Miami? ¿Qué vas a hacer?". Mi gente siempre me ha estado apoyando y locos conmigo. Gracias a mis padres porque han sido un apoyo fundamental diario. En un minuto me cambió la vida. Hay un proceso detrás que el artista vive día a día grabando música e intentando madurar pero de un día para otro puede pasar algo que te cambia la vida.

Sí, porque no es que acabes de empezar. Llevas muchos años en pequeños sellos y grabando versiones.

Exacto. Yo llevo 8 años haciendo covers. Yo he concursado 3 años en el Carnaval de Cádiz y ese fue el inicio de mi locura por la música. De ahí empecé a descubrir otros géneros como el rnb escuchando a Bruno Mars o Beyoncé. Y desde ahí empecé con las versiones de manera diaria sin otra compensación que el amor a la música hasta que te planteas tomártelo como algo profesional. En los últimos 5 años me lo he tomado como una carrera universitaria. He estado estudiando producción, mezcla de voces y todo lo que me pudiera aportar algo a mi carrera. Es alucinante a lo que se llega.

Hemos leido en el dossier de prensa que ya estás trabajando sobre una docena - quincena de canciones. ¿cómo va eso?

Se queda corto ese número. Cuando empecé a trabajar con Raphy Pina le mostré ese paquete de 12-15 canciones pero yo tengo unas 50 y ya he hecho otras 30 más. Te puedo decir que sólo en la primera semana en Puerto Rico hicimos 10 canciones. Me piden muchísima música.

¿Son composiciones tuyas? ¿son composiciones de otros artistas? ¿Con qué productores estás trabajando?

Siempre trabajo con mi hermano que ha sido compositor y fue el que me dió el empujón para hacer lo que me gusta. Desde que estoy con Pina Records he estado trabajando con Daddy Yankee en Inédito y en producción estoy colaborando con Dímelo Flow que se ha sumado al proyecto.

Ahora que estás metido en el universo, ¿miras por el rabillo del ojo cómo producen tus canciones para seguir aprendiendo?

Recuerdo que la semana que estuve en Puerto Rico, el productor con el que estaba trabajando me dio la enhorabuena y me dijo que era muy bueno que hubiera estudiado esa producción porque sabía lo que le pedía a la canción y cómo pedírselo. Yo estaba enfocado en la pantalla aprendiendo.

Fran Rozzano: "Sólo en la primera semana en Puerto Rico hicimos 10 canciones"

¿La idea es sacar singles o hay alguna posibilidad de que haya un disco completo?

Están todas las posibilidades abiertas. De momento no hay fechas de nada y estamos con Inédito ahora como single. No estaría mal sacar un disco pero vamos a ir viendo como se monta el proyecto. De momento lo que te puedo decir es que viene muchísima música.