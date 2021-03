Britney Spears vuelve a compartir una foto de sus hijos y... ¡Cuánto han crecido!

Britney Spears está en plena campaña de petición de libertad. Hace unos días un juez volvió a darle la tutela a su padre, aunque, en esta ocasión, compartida con ella. Ha dado un pequeño paso en su camino a la autonomía completa pero todavía está lejos de lo que ella desea.

Los últimos documentales de la cantante inciden en esta idea de que está lo suficientemente recuperada como para poder decidir sobre sí misma sin necesidad de que su padre esté detrás. Una lucha en la que le apoyan su chico, Sam Asghari y sus hijos.

Hacía tiempo que no publicaba fotos de sus dos hijos adolescentes, pero se acabó. Ha publicado un par de imágenes en las que podemos verla junto a Sean y Jayden, fruto de su relación con Kevin Federline. Hemos podido comprobar lo mucho que han crecido.

Los niños crecen

“Es una locura cómo pasa el tiempo ... ¡¡¡Mis hijos son tan grandes ahora 👩‍👦‍👦!!!! Lo sé ... lo sé ... es muy difícil para cualquier mamá, especialmente para una mamá con niños, verlos crecer tan rápido. Hablar lo suficiente como para hacerte caer de rodillas ... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡”, escribía en redes.

“Soy muy afortunada porque mis dos bebés son tan caballerosos y tan amables que debo haber hecho algo bien 🙊!!!!”, añadía para dejar claro que no será tan alocada como dicen ya que ha sido capaz de criar a sus hijos.

Una ausencia con motivo

También ha explicado el porqué de la ausencia de los chicos en sus redes en los últimos tiempos: “No he publicado fotos de ellos durante algún tiempo porque están en la edad en la que quieren expresar sus propias identidades y lo entiendo totalmente ...”.

Pero ella no se resiste a dejarles totalmente esa autonomía y ha hecho todo lo posible por volver a posar con ellos. “Hice todo lo posible para hacer esta edición genial 🌅 y adivina qué .... ¡¡¡Finalmente me dejan publicarlo!!! Ahora ya no me siento excluida 😂😂😂 y lo voy a celebrar ... Oh, mierda, supongo que las mamás geniales no hacen eso ... Ok, solo leeré un libro 🤷🏼‍♀️ 📚🤣!!!!”, bromeaba sobre esta excepción.

Veremos cuánto tarda en volver a publicar un posado familiar como este.