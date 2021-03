BTS también estará en ‘Music On a Mission’, el concierto benéfico de los Grammy

BTS es una de esas bandas de la que nunca nos cansaremos de escuchar sus canciones. No solo por sus ritmos, sino también por los mensajes tan inspiradores que éstas incluyen. Sin duda, se han convertido en uno de los motivos de su éxito internacional.

Esto les ha llevado a formar parte de un nuevo evento benéfico organizado por la Fundación MusiCares de los Grammy: Music On A Mission. Se trata de un concierto online al que se puede acceder con entrada y con el que se pretende recaudar dinero para la comunidad de la música. Una comunidad que, sin duda, ha sido una de las más afectadas por el COVID-19.

Los surcoreanos no serán los únicos que protagonizarán este tan esperado evento el próximo 13 de marzo a las 2:00 horas en España. Paul McCartney, Ringo Starr, Jonas Brothers, Macklemore y Shakira harán sus apariciones estelares. John Legend y Bruce Springsteen son otros de los que actuarán.

Las entradas están a la venta a través de la página web oficial de la fundación. El 100% de su precio estará destinado a todos los miembros que forman parte de la industria de la música y que han sido afectados por esta pandemia mundial. El precio de los tickets es de 25 dólares. Además, cuenta con una entrada especial que incluyen los casosc Master & Dynamic. Ésta cuesta 200 dólares.

BTS continúa su conquista por el mundo. Hace unos días, además, demostraron que no hay estilo ni registro musical que se les resista. Interpretaron su propia versión de Fix You de Coldplay y nos conquistaron a todos con sus voces. Del mismo modo ocurrió con sus canciones Telepathy, Blue & Grey, Life Goes On y Dynamite.

¿Cuál será la próxima sorpresa que la exitosa banda de K-Pop nos tiene preparada? Quizás el próximo 13 de marzo lo descubramos.