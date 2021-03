La foto de Wonho (ex de Monsta X) hace que todos se fijen en lo mismo

Después de su paso por MONSTA X, Wonho ha comenzado oficialmente su etapa en solitario. En 2020 dio vida a su primer EP Love Synonym Pt. 1: Right For Me, que ahora cuenta con una segunda entrega: Love Synonym Pt. 2: Right For Us.

Este último EP vio la luz hace unos días. En concreto, el 26 de febrero. Entre las canciones incluidas destaca Lose, que además cuenta con videoclip. Es precisamente este el que se ha convertido en el protagonista de las últimas publicaciones del surcoreano en Instagram, aunque no de todas.

Wonho se ha propuesto revolucionar a sus fans con unas fotos que jamás habían visto antes. Con su camisa desabrochada, levantándose la camiseta y, por qué no, tumbado sobre la cama y mostrando sus musculosas piernas.

Ha sido precisamente ésta última la que ha levantado aún más pasiones entre sus seguidores, quienes no han podido evitar fijarse en lo mismo: su trasero. Al menos eso es lo que demuestran los emojis de melocotones que se han difundido por las redes. "Me estás matando con estas fotos", dice una de sus fans.

No obstante, otros de sus fans han defendido la idea de ir más allá del físico del cantante y valorar también su talento. Sin duda, es lo que le ha llevado a reunir más de 2,4 millones de reproducciones en el videoclip de Lose. ¡Es pura energía!

Lo que está claro es que de una forma o de otra, Wonho está dispuesto a dar de qué hablar a nivel internacional. Desde luego, no va por mal camino.