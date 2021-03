Las polémicas de los premios Feroz: De la ‘recogida de cable’ de Victoria Abril a Jorge Sanz o Asaari Bibang

La ceremonia de entrega de los premios Feroz 2021 encumbró en cine a Las Niñas de Pilar Palomero (Mejor Película Dramática, Mejor Directora, Mejor Guión...) junto a grandes nombres de la industria como Mario Casas, Juan Diego Botto o Verónica Echegui; y en televisión a Patria y Antidisturbios. Pero en la gala se habló mucho de virus y mascarillas con Victoria Abril, Jorge Sanz o Assari Bibang protagonizando las tendencias de la noche.

Lo de la veterana actriz que recogía el premio a toda una trayectoria nos lo imaginábamos. Anunció que no se pondría mascarilla y la organización le impidió pasar por la alfombra. Pero al recoger el galardón aunque en su discurso 'recogió cable' como se dice ahora.

"Lo siento mucho y pido disculpas si en la rueda de prensa he ofendido a quienes han perdido a sus seres queridos. Os juro que no ha sido mi intención, todas las vidas cuentan, creedme por favor. Aunque sé que no pensamos lo mismo sobre algunos temas, hemos sido capaces de discrepar sin violencia porque sé que sentimos el mismo amor por el cine" explicó Victoria Abril durante parte de su discurso

Y el Premio Feroz de honor va para @AbrilVictorina por su trayectoria profesional #Feroz2021 pic.twitter.com/1S6KcfsVoO — Premios Feroz (@PremiosFeroz) March 2, 2021

Pocos se lo esperaban. Pero lo que realmente sorprendió a todo el mundo fue la actitud de Jorge Sanz. En un momento en el que la intérprete era blanco de todas las críticas, el actor no dudó en defenderla de las críticas de los últimos días.

"Victoria Abril tiene la cualidad de que nunca se le verá la trampa, siempre te creerás su personaje, haga lo que haga. Tened cuidado con eso de las máscaras, que a lo mejor nos convence a todos. Es única, insustituible y distinta a todos los demás. Hace tiempo que decidió hacer lo que le sale del peine cuando le sale del peine y porque le sale. Se ha convertido en gran diva y lo hace porque puede" esgrimía Jorge Sanz durante su presentación.

Las redes sociales se incendiaron de nuevo ante la irresponsabilidad y el mal ejemplo que según los usuarios estaban mostrando a una sociedad que ha sufrido la dolorosa pérdida de decenas de miles de vidas y que está viviendo una dura crisis no solo sanitaria sino social y económica.

Especialmente llamativo fue también el monólogo de Aasari Bibang desde el escenario de los Premios Feroz. La actriz y cómica puso bajo el foco las duras condiciones que muchas actrices sufren por su perfil o su edad.

Los problemas que a día de hoy sigue teniendo @asaaribibang después de 20 años de carrera... #Feroz2021 pic.twitter.com/35GOf9XzXc — Premios Feroz (@PremiosFeroz) March 2, 2021

"Solo unos pocos actores y actrices pueden vivir de su trabajo. (...) Voy teniendo una edad. Y cuando las mujeres cumplimos cierta edad, el teléfono deja de sonar. Cuando ellos cumplen 50, dicen: "¡Ay que ver, este hombre cada vez está más atractivo, más interesante. Mientras nosotras vivimos la vida, ellos viven la vida de Benjamin Button. 20 años llevo en esta profesión y no tengo representante. Tengo madame porque siempre hago de put*. Lo más cerca de he estado de no hacer de put* fue hacer de una que ya lo había dejado. Y la peli tenía mogollón de flashbacks. He tenido que poner todo tipo de acentos: dominicano, colombiano, africano... Una vez les dije que lo haría con acento español y me dijeron que no era creíble. Me dijeron que si lo hacía con acento español lo tenían que justiciar en el guión" fueron algunas de sus palabras que pusieron patas arriba la ceremonia.