Jennette McCurdy (‘iCarly') deja de actuar y confiesa que siente vergüenza por papeles del pasado

Jennette McCurdy, conocida por la generación de los años 90 por su papel en iCarly como Sam Puckett, la amiga divertida y loca de la protagonista (Miranda Cosgrove), deja la profesión. Así lo ha revelado en un nuevo capítulo del podcast que lidera, Empty Inside, en el que mantiene una charla con Anna Faris.

A principios de mes anunciábamos un reboot de la serie de Nickelodeon en una versión adulta de la que ella no formará parte, estos fueron los primeros rumores de que ya no la volveríamos a ver delante de una cámara.

“Siempre, siempre, siempre, siempre, fue difícil actuar para mí”, y confiesa que realmente lo dejó hace años porque “desde el inicio yo no quería hacerlo”. McCurdy cuenta que fue su madre la que le metió en el mundo del espectáculo cuando tenía 6 años y que, “a los 10 u 11 era la principal fuente de ingresos de la familia”.

“Era una presión bastante importante ya que mi familia no tenía mucho dinero, y esta era la única forma de salir de eso. La verdad, es que creo que eso fue de gran ayuda para llegar al éxito, en el sentido de que, si no fuera por mi familia, yo no hubiese sido tan ambiciosa”, explica ella en esta nueva entrega.

La exestrella se refiere a sus anteriores papeles como “cursis y embarazosos”. “Me siento muy insatisfecha con los roles que hice. Creo que se tiene una sensación totalmente diferente cuando haces papeles de los que te sientes orgullosa”, decía a su invitada. Sin embargo, nuestra Sam mira al futuro con esperanza. “Creo que tengo un punto de vista, tengo una visión de las cosas. Veremos cómo están las cosas en unos años”, concluía ella.

Anteriores trabajos de Jennette

Estos papeles a los que se refiere fueron Law & Order: Special Victims Unit, CSI, Malcolm in the Middle, y Will & Grace, entre otros. Uno de los shows más populared, aparte de iCarly, fue Sam & Cat junto a Ariana Grande en la que se apoyó emocionalmente hablando cuando su madre murió de cáncer en 2013. Acontecimiento que la inspiró para crear su propia obra de teatro: I’m Glad My Mom Died.

El reboot sin Sam

La ausencia de Jennette McCurdy (Sam) abrirá el paso a otros dos nuevos personajes: la nueva mejor amiga de Carly y la hijastra de Freddie. En este reboot también encontraremos referencias LGTBIQ+. De hecho, la nueva mejor amiga de Carly será pansexual y soñará con convertirse en una conocida estilista después de que su familia haya perdido toda su riqueza. Pero eso no es todo. En cuanto a la hijastra de Freddie, estará obsesionada con las redes sociales y seguirá los pasos de Carly en Youtube.